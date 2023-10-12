data.ai 发布了 2023 年 9 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，以下是详细内容：

2023 年 9 月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉。发行商榜单前 5 位较上月未发生变动，依次为米哈游、腾讯、点点互动、三七互娱和莉莉丝。游戏发行商EFUN旗下放置RPG游戏 Pixel Heroes（马赛克英雄）在日本正式上线，成功帮助母公司宝通科技收入激增 266%，顺位也成功上升至第 13。SP-Game在港澳台以及部分东南亚国家发行MMORPG新游月光魔盗团，并立刻登顶香港、台湾市场Google Play下载榜首位，发行商也凭借该游戏带来的收入实现排名跃升，来到第 20 位。其余排名上升的发行商还包括壳木游戏、IM30、IGG、沐瞳科技、灵犀互娱、心动网络以及英雄游戏。

中国手游发行商加大对日本市场投入

日本一向是中国手游发行商最看重的海外市场之一。其中不乏像网易、乐元素、有爱互娱等在日本市场长期深耕并已获成效的厂商，而随着国内出海日本经验的日益累积，越来越多的发行商开始加大对日本市场的投入。例如EFUN开启 Pixel Heroes 日服版本，在游戏名、icon以及商店描述均做足了本地化优化，短短一个月便在当地获得超 1900 万美元营收，仅次于韩国与中国台湾市场。无独有偶，英雄游戏在本月中国手游发行商出海收入榜单位列 29，较上月提升 4 名，也是得益于其在日本发行的放置RPG新游圣罗兰骑士团。该游戏在日本iOS游戏下载榜最高排名为第 2 位。

其余公司榜单情况请参考榜单图片。

2023 年 9 月中国手游出海表现总结：米哈游系游戏制霸出海收入榜。本期中国手游出海榜单前 30 的产品共在海外市场吸金 7.1 亿美元，环比增长 1.5%。米哈游的两款现象级游戏 Honkai: Star Rail（崩坏：星穹铁道）与 Genshin Impact（原神）包揽中国手游出海收入榜前两名，两者合计产生约 1.4 亿美元海外营收。原神更是通过全新 4.1 版本新角色的卡池更新，实现月度收入环比增长 34%。

腾讯海外发行团队Level Infinite发行的 GODDESS OF VICTORY: NIKKE（胜利女神：妮姬）在 8 月 31 日推出 NieR: Automata联动活动——OuteR:Automata 之后，9 月营收成功突破 5000 万美元，排名顺势上升 4 位，来到第 5。三国志·战略版 于 9 月开启新一轮PK赛季“英雄集结”，并更新了新武将与活动，反响不俗，帮助游戏收入环比增长 130%，达到 2000 万美元。Azur Lane（碧蓝航线）同样依靠 6 周年庆系列活动获得显著收入增长，重回出海收入榜前三十。值得一提的是，三款游戏的主要增长市场均来自日本。

本期入围榜单前三十的新游为SP-Game发行的月光魔盗团，从其上线至 9 月 30 日期间，已在港澳台与东南亚市场累计获得 26 万下载量及逾 1000 万美元收入。

其余游戏榜单情况请参考榜单图片。