data.ai 发布了 2023 年 9 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，以下是详细内容：
2023 年 9 月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉。发行商榜单前 5 位较上月未发生变动，依次为米哈游、腾讯、点点互动、三七互娱和莉莉丝。游戏发行商EFUN旗下放置RPG游戏 Pixel Heroes（马赛克英雄）在日本正式上线，成功帮助母公司宝通科技收入激增 266%，顺位也成功上升至第 13。SP-Game在港澳台以及部分东南亚国家发行MMORPG新游月光魔盗团，并立刻登顶香港、台湾市场Google Play下载榜首位，发行商也凭借该游戏带来的收入实现排名跃升，来到第 20 位。其余排名上升的发行商还包括壳木游戏、IM30、IGG、沐瞳科技、灵犀互娱、心动网络以及英雄游戏。
中国手游发行商加大对日本市场投入
日本一向是中国手游发行商最看重的海外市场之一。其中不乏像网易、乐元素、有爱互娱等在日本市场长期深耕并已获成效的厂商，而随着国内出海日本经验的日益累积，越来越多的发行商开始加大对日本市场的投入。例如EFUN开启 Pixel Heroes 日服版本，在游戏名、icon以及商店描述均做足了本地化优化，短短一个月便在当地获得超 1900 万美元营收，仅次于韩国与中国台湾市场。无独有偶，英雄游戏在本月中国手游发行商出海收入榜单位列 29，较上月提升 4 名，也是得益于其在日本发行的放置RPG新游圣罗兰骑士团。该游戏在日本iOS游戏下载榜最高排名为第 2 位。
其余公司榜单情况请参考榜单图片。
2023 年 9 月中国手游出海表现总结：米哈游系游戏制霸出海收入榜。本期中国手游出海榜单前 30 的产品共在海外市场吸金 7.1 亿美元，环比增长 1.5%。米哈游的两款现象级游戏 Honkai: Star Rail（崩坏：星穹铁道）与 Genshin Impact（原神）包揽中国手游出海收入榜前两名，两者合计产生约 1.4 亿美元海外营收。原神更是通过全新 4.1 版本新角色的卡池更新，实现月度收入环比增长 34%。
腾讯海外发行团队Level Infinite发行的 GODDESS OF VICTORY: NIKKE（胜利女神：妮姬）在 8 月 31 日推出 NieR: Automata联动活动——OuteR:Automata 之后，9 月营收成功突破 5000 万美元，排名顺势上升 4 位，来到第 5。三国志·战略版 于 9 月开启新一轮PK赛季“英雄集结”，并更新了新武将与活动，反响不俗，帮助游戏收入环比增长 130%，达到 2000 万美元。Azur Lane（碧蓝航线）同样依靠 6 周年庆系列活动获得显著收入增长，重回出海收入榜前三十。值得一提的是，三款游戏的主要增长市场均来自日本。
本期入围榜单前三十的新游为SP-Game发行的月光魔盗团，从其上线至 9 月 30 日期间，已在港澳台与东南亚市场累计获得 26 万下载量及逾 1000 万美元收入。
其余游戏榜单情况请参考榜单图片。
重点关注
Pixel Heroes
EFUN
有策略性的本地化运营不仅可以提升手游产品在当地市场的用户体验，也可以为后续市场拓展提供参考与经验，实现可持续性营收。其中，马赛克英雄在这一方面的实践值得关注。发行商于 2023 年 1 月率先在自己更为熟悉的港澳台地区发行游戏并获得一波收入增长，游戏曾连续多日占据台湾iOS畅销榜榜首。当港澳台地区回归日常运营之后，游戏于同年 6 月上线韩服版本，在充分的本地化准备、产品调优与广告推广之下，首周下载量便超过 120 万，单日流水也一度突破 50 万美元。在尝到精细化版本运营的甜头之后，马赛克英雄在 9 月随即上线日服版本，并成功在新市场实现 1900 万美元月度营收增长。
同样利用多版本运营实现收入增长的还有莉莉丝旗下的4X行军战斗游戏 Call of Dragons。在 9 月初韩服版本推出后，该游戏营收环比增长 38%，达到 1400 万美元，排名也上升至 16 位。
SOULS
Habby
继弓箭传说、弹壳特攻队之后，Habby有望迎来今年下一个爆款——SOULS。这款放置类团队战斗RPG游戏于年中开启测试，并在 8 月底进入推广阶段，很快便入围韩国iOS与Google Play游戏下载榜前十。据 data.ai 数据显示，2023 年 9 月 SOULS 在全球范围已获得 200 万下载量以及逾 800 万美元营收，韩国、美国为其最热门市场。尽管该产品在玩法创新上不及发行商之前的两款热门游戏，但美术品质上明显更进一步，也能看出Habby向中重度游戏领域进军的策略方向。该游戏在 9 月最终锁定出海收入榜 31 名。