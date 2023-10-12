据彭博社报道，Google 和 Discord 共同邀请自家 AI 聊天机器人 Bard 的忠实用户，设立一个聊天室。其中，Bard 的产品经理、设计师和工程师在聊天室内讨论了 AI 的有效性和实用性，但也有一些人开始提出质疑。

Discord 上 Bard 社区的两名参与者向彭博社分享了 7 月-10 月期间聊天室内的讨论细节。Bard 的高级产品经理 Dominik Rabiej 在讨论中表示，自己“不信任”大语言模型生成的回复答案，并建议人们仅在“创意”“头脑风暴”等方面使用 Bard。Rabiej 还表示，将 Bard 用于编程“也是一个不错的选择”—— 因为人们不可避免地要验证代码是否有效。

此外，Rabiej 还在本月强调了 Bard 中新增的“仔细检查回复”按钮的重要性。据称，该功能会用橙色来突出显示“可能不正确的”内容。他还重申，Bard 并无法真正理解自己获取的文本，只是根据用户的提示用更多文本进行回复。“请记住，Bard 和任何大模型一样都是生成式的 —— 它不是在帮你查资料或做总结，而是在生成文本。”

这名产品经理曾在 7 月份的一次聊天中直言道，除非（用户自己）能独立验证，否则不要相信大语言模型的输出结果。“我们也想让它达到你们的预期，但它还没有。”

另一位产品经理 Warkentin 也在讨论中写道，“人性化的改进至关重要，只有这样 Bard 才能成为一款适合所有人的产品。否则，用户就没有能力来评判产品的功能，我认为这将是一个巨大的错误。”“我们不需要在象牙塔中的产品，而是所有人都能受用的产品！”

根据此前报道，Google 今年 7 月扩大部署 Bard AI 工具时，加入了“分享对话链接”的功能。用户可以将他和 Bard 的对话以网页链接形式导出，分享给他人，让别人继续和 Bard 展开对话。

而 X 平台一名分析顾问 Gagan Ghotra 发现了这一漏洞，Google 错误将部分用户分享的链接，作为索引加入搜索结果中，从而导致了相关敏感信息外泄。

Gagan Ghotra 据此警告用户与不要在和 Bard 对话时分享任何“私密性内容”，否则相关信息可能外泄。