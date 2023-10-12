英国 Helixx 今天宣布，它已经制造出了第一辆微型电动送货车。这意味着其创新的制造工艺已被证明是有效的，该工艺有望使世界各地的制造变得廉价且简单。

这款可爱的小货车只是 Helixx 计划在其平台上打造的少数商用车之一。这些简单的主力设备适用于世界各地人口密集的城市和发展中经济体。

机身完全由可回收聚合物制成，避免使用昂贵的碳密集型钢材。Helixx 表示，车辆的整个外壳仅由五个“卡合并粘合”在一起的部件组成，从而将制造过程简化了 50%。这不仅使车辆的组装变得“毫不费力”，而且还使整个过程变得便宜。这将使世界其他地区的合作伙伴能够快速建立制造设施，Helixx 计划对此提供支持。

其第一辆车的建造有助于验证其在粘合过程中实现了“首次装配”的目标。这种精度意味着它不必使用冲压金属车身面板。Helixx 首席执行官 Steve Pegg 表示：“我们开发这款演示工具是为了证明和压力测试我们数字优先方法的全球可复制性。” “该车辆直观地展示了获得许可的 Helixx Mobility Hub 从最初的现场勘察到车辆上路行驶的短短 180 天内可以生产的产品。”

该车辆采用混合铝制底盘打造，提供 74 立方英尺（2,100 升）的存储空间、1,102 磅（500 公斤）的牵引能力和 55 英寸（140 厘米）的装载空间。为其提供动力的是可拆卸的磷酸铁锂电池， Helixx 表示，该电池旨在为用户提供 24 小时不间断使用。方向盘位于车辆的中央，使其能够兼容左驾和右驾市场。

Helixx 表示，一旦建成，它将以订阅的方式向用户提供其车辆，并且每小时的运营成本仅为 0.25 美元。除了这款货车之外，它还计划制造一款皮卡车，以及用于客运的开放式和封闭式车身版本。

现在，Helixx 计划展示其创作，并将征求市场对该设计的反馈。然后，该公司计划在英国的一个试点工厂开始生产 100 辆汽车，然后在东南亚推出汽车和工厂。