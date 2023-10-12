此前分析公司 CCS Insight 预测，因营收减少及竞争激烈，预计宏达电（HTC）2026 年前将黯然退出 VR 产业，把知识产权卖给其他大公司。

CCS Insight 首席分析师伍德（Ben Wood）称，宏达电是 VR 领域先驱者之一，在这方面做了很多工作，但竞争有点辛苦，而 Meta 的 Quest 一直以非常激进的定价策略，几乎只略高于成本，来推动市场采用。他表示，宏达电可能因为苹果进入此一领域而略有起色，因为苹果重新激发人们对这个产品类别的兴趣。但最终，他认为宏达电很难立足，预测到 2026 年将退出市场，把知识产权卖给其他大公司。

对此，宏达电 10 月 11 日晚间回应称，“对此市场谣言与预测严正否认”，并表示 VR、AR 以及 AI 技术将与人性融合，释放人类想象力，改变世界；智能手机将是 5G 的第一步，而 VR、AR 和 AI 将成为杀手级的应用，“没有其他企业比 HTC 更有能力实现此一愿景”。

宏达电指出，每个产业都需要通过时间去发展与开拓生态圈，面对全球正投入关键资源推动下一网际网络世代的发展，HTC 也与合作伙伴并肩持续促进 XR、AI、Blockchain 及 VIVERSE 生态圈的进化及完备。

宏达电强调，会持续对整体营运做出正确的决策，以推动 HTC 未来的发展，相信现在与未来的经营策略是正确的，并将持续强化 HTC 与 VIVE 的品牌精神。