LUNA是一家面向零售商和中小微企业的印尼嵌入式金融科技及垂直SaaS平台。该公司日前宣布，已经完成了由TNB Aura（通过TNBA Scout计划）领投的新一轮融资。

据悉，Seedstars以及LUNA的现有投资者1982 Ventures、Century Oak Capital和Prasetia Dwidharma也参与了此次融资。根据声明，LUNA计划通过本轮融资招募更多的人才、扩展到印尼的新城市、并进行平台的继续开发。

LUNA于2019年年底推出，主要为零售商提供全栈式的解决方案——能够帮助商家改善运营、支付、会计、融资渠道、供应链、数字营销、客户关系、忠诚度计划、人力资源管理、法律和合规性等方面的问题。

据介绍，LUNA目前已覆盖印尼的70多个城市，并得到了超7000家商户的使用。此外，LUNA也透露，其环比增长超过20%。

作为LUNA的发展背景，有数据指出，东盟地区中有90%的中小微企业都位于印尼。然而，它们往往会面临着极其复杂且竞争激烈的市场环境——不少企业尚未完成数字化转型或者正在使用过时的遗留系统，而这些系统并不是为其所针对性构建的，因此，LUNA希望能够其一体化的系统为这些企业带来帮助。