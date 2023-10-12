三菱凭借其“电动跨界 MPV”概念的第二个预告片，让我们更好地了解了 2023 年日本移动展的前景。这款充满冒险精神的小型货车可以作为老化的三菱 Delica D:5的继任者的预览。

继之前的预告片展示了尚未命名的“无边界冒险”主题概念车的前灯签名之后，三菱现在向我们展示了它的尾巴，确认了单箱轮廓。T 形 LED 尾灯集成在后玻璃中，与发光的三菱标志一样。我们看不到车身的下部，但有一个安装在车顶的盒子，可以容纳可伸缩的帐篷或额外的货物空间。另一个有趣的细节是用于更换镜子的相机的支架。之前的预告片表明，该概念车在“非常宽敞的机舱”中采用 6 座布局。

新闻稿表明，该概念车将“SUV 的道路操控性与 MPV 的舒适性和用户友好性”结合起来，同时代表着迈向碳中和社会的一步。电动动力系统将提供“应对各种冒险的续航里程和驾驶性能”。这一描述暗示了插电式混合动力设置，而不是全电动，这是由其“根据情况需要切换驾驶模式”的能力所支持的。无论如何，三菱确认该概念车将配备电动四轮驱动系统，结合高离地间隙和大直径轮胎，使其具有越野能力。

三菱尚未透露对电动跨界 MPV 概念车的任何生产愿望，但考虑到其推出的时间及其冒险特性，当地媒体怀疑它可能会演变成 Delica D:5 的继任者。目前的第五代车型自 2007 年以来基本没有变化，2018 年进行了改款，这使得现在是重新设计的最佳时机。

该汽车制造商在东京车展上宣布了与一家名为 Lifehub Inc.3 的初创公司合作的第二个概念，该公司专门开发下一代移动座椅。“Last 1 Mile Mobility”是一种小型机动车辆，看起来像一辆越野车，可为骑手和乘客提供空间。这是一款全电动产品，从电动汽车的废旧电池中获取能量。

除了上述概念之外，三菱在2023 年日本移动展上的阵容还将包括新款 Triton/L200，这是其与 Delica D:5 支援车辆一起参加亚洲越野拉力赛的拉力版本的复制品，以及其当前的系列量产车（Outlander PHEV、Delica D:5、Eclipse Cross PHEV、Delica Mini 和 eK X EV）。