跑车制造商保时捷和福豪盛造船厂推出了 850 Fantom Air 的首款量产产品，这艘船是两家充满激情、拥有悠久传统和高标准创新的公司之间良好合作的成果。联合开发的电动运动船采用未来全电动保时捷 Macan的驱动技术，已准备好在加尔达湖进行首次试驾。具有卓越的操控特性。提供了福豪盛和保时捷产品一直承诺的一切：卓越的性能和奢华的体验、最高的质量和独特、永恒的设计。这艘船是该行业真正的里程碑。Fantom Air 的电动版本在所有驾驶特性方面都优于内燃机版本，例如最高速度、加速度和操控性，同时局部零排放。

保时捷已经调整并进一步开发了专为水上道路车辆设计的驱动技术。Frauscher x Porsche 850 Fantom Air 使用了新款 Macan 所基于的高级电动平台 (PPE) 的组件。其中包括最先进的永磁同步电动机 (PSM)，其用于 eFantom 的峰值功率被限制为 400 kW，以及相关的电力电子设备。轴将动力从电动机传输至特色船用 Z 驱动器。电动机位于船的后部，而控制装置则安装在印有保时捷标志的防水盒中。与Macan相同的总容量为100kWh的锂离子电池也位于尾部休息区下方。对于支撑框架中的悬架，保时捷的专家选择了钢丝绳支架，这种支架特别擅长吸收快速行驶和波浪中不可避免地发生的冲击。福豪盛 x 保时捷 eFantom 尽管整体定位为运动型，但仍可在水面上舒适地滑行。

与保时捷的公路车辆类似，可以使用预编程的驾驶模式根据情况选择适当的驾驶特性。eFantom 提供对接、范围、运动和运动增强设置。这些模式改变油门响应的特性曲线，同时还具有不同的速度限制。例如，在港口行驶的停靠模式下，速度限制为 8 节（相当于 15 公里/小时）。

最佳巡航速度为 41 公里/小时（22 海里）。在此速度下，一次充电可巡航约1小时或约45公里。当以船体速度行驶时，行驶里程可能超过 100 公里。在 Sport Plus 模式下可达到最高速度，最高可达 85 公里/小时（46 海里）。典型的客户旅行混合了慢速和高速旅行，行程时间为两到三个小时，具体取决于驾驶情况。

但这艘电动运动船不仅仅由保时捷提供动力。Studio FA Porsche 还负责舵台的设计。高光黑色仪表板位于无框有色丙烯酸玻璃挡风玻璃后面。侧端设计为小翼——在风格上向 911 致敬，同时也是实用的把手。仪表板上层的五个模拟仪表凸显了跑车的外观，并提供了最重要数据的概览。船上配有典型的保时捷方向盘，采用适合航海环境的材料设计。人造皮革包覆的轮圈更耐盐水。在经典的保时捷风格中，启动按钮位于方向盘的左侧。两个前排座椅由 Studio FA Porsche 团队设计。为了与高电动性能保持一致，它们提供了充足的横向支撑。具有升高的靠背、集成的头枕和刺绣徽章，其外观灵感来自公路车辆的运动座椅。

得益于保时捷的 800 伏技术，该电动船可以在直流快速充电站使用超过 250 kW 的直流电流充电。在理想条件下，电池可在 30 分钟内从 10% 的充电状态 (SoC) 充电至 80%。福豪盛和保时捷专家表示，传统家用和高压插座上的交流充电也是可能的，并且将成为最常见的用例，因为大多数港口都设有基础设施。船上还标配有 11 kW 交流充电器。充电端口位于左长凳的前侧。

福豪盛 x 保时捷 850 Fantom Air 以福豪盛 858 Fantom Air 日间巡洋舰为基础。它保留了 8.67 米长和 2.49 米宽的船体，外观几乎没有变化，因此还可以容纳最多 9 名乘客。后面的游泳平台通向宽敞的休息区，休息区配有两个舒适的日光浴垫。中央过道将船的后端与独立式舵和驾驶舱连接起来。前端的另外两个软垫长凳同样适合放松。座椅覆盖有耐用的人造皮革。客户可以用多种颜色单独配置他们的船。

eFantom 还配备了两个折叠式比米尼岛顶部，可在阳光明媚的日子提供遮阳。具有蓝牙和 WiFi 连接功能的高端音频系统也是标准配置。可以通过12英寸的多信息显示屏进行操作。回声测深仪和海图绘图仪集成到显示概念中。船首推进器简化了系泊和抛锚。它标配带有不锈钢链条的电动不锈钢锚、LED 环境照明、LED 水下照明和冷却室。正如没有两款保时捷公路车型是相同的一样，船舶也非常需要个性化。内饰、船体和甲板均可订购各种颜色。保时捷为其公路车辆提供的整个调色板均可用于此目的。

Frauscher x Porsche 850 Fantom Air 将于 2024 年 1 月在杜塞尔多夫的“boot”贸易展览会上庆祝其正式全球首发。最初的计划是独家首版 25 台，可从 Frauscher 订购，净价 561,700 欧元起，并将于 2024 年起交付给第一批客户。