根据 Digiconomist 网站创始人于 10 月 10 日在《Joule》期刊上发表的论文，他认为以 ChatGPT、Bing Chat 为代表的生成式 AI，会产生庞大的能源足迹，未来可能会超过一些国家的电力需求。

该论文作者，来自阿姆斯特丹自由大学的亚历克斯・德弗里斯表示：“考虑到对人工智能服务不断增长的需求，未来几年与人工智能相关的能源消耗很可能会显著增加”，该研究强调到 2027 年，生成式人工智能所消耗的能源可为一个小国家提供一年的电力，相当于约 85-134 太瓦时 (TWh) 的电力。

总部位于纽约的人工智能开发公司 Hugging Face 报告称，其多语言文本生成人工智能工具在训练期间消耗了约 433 MWH，足以为 40 个普通美国家庭提供一年的电力。

人工智能的能源足迹并不会随着训练而结束。德弗里斯的分析表明，当该工具投入工作（根据提示生成数据）时，每次该工具生成文本或图像后，它也会使用大量的计算能力，从而消耗大量的能源。例如，ChatGPT 每天的运行费用可能为 564 MWh。

Google 已经将生成式人工智能纳入公司的电子邮件服务中，并正在测试利用人工智能为其搜索引擎提供动力。目前该公司每天处理多达 90 亿次搜索。根据数据，德弗里斯估计，如果 Google 每次搜索都使用人工智能，每年大约需要 29.2 TWh 的电力，相当于爱尔兰一年的用电量。