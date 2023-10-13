动点出海获悉，近日，马来西亚通讯和数字部部长Fahmi Fadzil指出，TikTok并没有完全遵守马来西亚的法律，因此该平台需要采取更多措施来制止诽谤和误导性的内容在该国传播。

Fahmi Fadzil称，TikTok对马来西亚法律的遵守情况不令人满意，该平台需要“更加积极主动地控制假新闻（fake news）和诽谤性内容的传播。不过，据相关媒体指出，该部长没有具体说明TikTok任何违反马来西亚法律的行为。

据Fahmi Fadzil透露，他在本周三会见了一名TikTok高管，并与其讨论了该公司在马来西亚的运营情况。他表示，TikTok承认了自身的不足之处，并将其归咎于该公司在马来西亚“没有代表”。

而作为对上述关注的回应，TikTok发言人在一份声明中讲到，TikTok尊重当地的法律法规，并致力于采取积极措施解决所提出的问题。该发言人表示，TikTok计划下周与马来西亚通信和多媒体委员会（MCMC）举行会议，以展示该公司在这方面的承诺。

作为这一事件的背景，由于印尼当局近期调整的电商新规禁止了社交媒体平台上的直接交易行为，上周三，TikTok的电商功能TikTok Shop在印尼迎来了暂时关闭的局面。据印尼当局表示，这一调整举措旨在保护当地的线下商家和市场，确保“公平公正”的商业竞争。此外，当局也补充说，社交媒体平台上的掠夺性定价正在威胁中小企业的生存。

值得一提的是，在TikTok于印尼下线了其电商功能后，Fahmi Fadzil在上周末时表示，马来西亚也将对印尼政府的TikTok社交媒体平台电商交易禁令进行调查，而后再制定相应的措施。

他在此次发言中表示，许多马来西亚人正在使用TikTok Shop平台销售商品。因此，他将要求MCMC和通讯部调查印尼政府采取以上行动的依据——在他看来，TikTok 需要站出来解释，因为TikTok Shop在印尼被禁止的原因之一是掠夺性定价问题，而这正在威胁当地的企业家。据Fahmi Fadzil透露，他已经收到了来自公众和几家大型商店对通过TikTok销售产品而导致的价格问题的投诉。

不过，随后，马来西亚电子商务委员会主席Ganesh Kumar Bangah也表示，封禁TikTok Shop会在无意中对马来西亚本地企业的增长和影响力起到限制，尤其是对中小微企业而言。

他指出，TikTok Shop是在线购物领域中的一个重大新理念··· 为中小企业、创作者和电商推动者提供了一个新颖、易于访问且有吸引力的平台，让他们能够融合并蓬勃发展。Ganesh称，在这种背景下，马来西亚的数字市场会与拥有多个大型本地市场印尼呈现出不同的景象。鉴于Lazada和Shopee等在马来西亚运营的知名电商市场都是外资企业，对其他人的彻底禁令可能会扼杀人民和当地企业的创业精神，因此，需要被解决的电商问题应该是TikTok Shop在当地商业环境中承担怎样的角色和责任。

另一方面，就平台上的不良内容审查而言，今年4月份时，据越南媒体指出，为了处理平台上有害内容和虚假信息，越南信息传媒部（MIC）将于次月对TikTok展开审查，从而确保TikTok在越南的内容（管控）及运营方面的工作符合当地的法律法规。

而就在近日，越南当局也公布了对这一审查的结果，认定其违反了电商、信息安全和儿童保护方面的多项规定——如TikTok位于新加坡的部门管理该公司在越南的服务而不是该国的法人实体以及TikTok新加坡在越南当地服务器上存储了涉及假新闻、煽动违规以及对儿童有害的内容等方面的非法信息，并表示TikTok新加坡及其在越南的两个办事处需在30天内解决这些违规行为。