梅赛德斯-奔驰卡车揭开了新款 eActros 600 的面纱，这是一款长途电动半挂卡车，旨在树立“公路货运新标准”。eActros 600 预计于明年年底投入生产，其“纯粹设计”包含柔和的曲线和空气动力学造型。说到后者，半挂车的 A 柱上有车身底部镶板和空气导流板。它们由矩阵 LED 头灯和特制的驾驶室连接在一起，驾驶室延长了 3.1 英寸（80 毫米），以实现更好的空气动力学性能。

该半挂车的有效负载能力约为 22 吨，由三块磷酸铁锂电池供电，总容量为 621 kWh。这种配置承诺续航里程为 500 公里（311 英里），梅赛德斯指出，大约 60% 的客户长途旅行都短于这个距离。因此，只要装卸点有充电基础设施，客户就不会有任何里程焦虑的问题。对于需要行驶更远距离的公司，梅赛德斯表示 eActros 600 可以“每天行驶超过 1,000 公里（621 英里）”。特别是，驾驶员可以在法定休息时间时为半挂车充电。

特斯拉尚未正式披露其 Semi 的电池规格，但人们普遍认为，长途版本的电池容量估计在 850-950 kWh 范围内，可提供约 500 英里或 804 公里的续航里程。梅赛德斯-奔驰卡车设计的 eActros 600 具有与传统重型长途 Actros 相同的耐用性，这意味着该车型在十年的运行中行驶 120 万公里（745,645 英里）应该不会出现任何问题。该公司补充说，即使过了这个期限，“电池的健康状况仍应超过 80%。”

这些电池为带有两台电动机的新型 800 伏电动车轴提供动力。它们的连续输出功率为 536 马力（400 千瓦/544 马力），峰值输出为 805 马力（600 千瓦/816 马力）。后一种输出“在大多数时间都可用，几乎不会中断扭矩”。eActros 600 的充电能力高达 400 kW，但该公司最终计划提供兆瓦级充电。当它上市时，该模型可以在大约 30 分钟内从 20% 充电到 80%。

虽然梅赛德斯指出该车型的“购买价格将比柴油车型高出约两到两倍半”，但他们表示，从长远来看，在某些市场，eActros 600 可能会更有利可图。确切的细分取决于多种因素——包括激励措施和能源价格——但该公司指出，优势可能会在“平均车辆持有期限约五年内或在行驶约 600,000 公里（372,823 英里）后”开始显现。

通过eActros 600，梅赛德斯-奔驰卡车正在推进其无事故驾驶的愿景，与前几年制造商车辆的情况一样，安装的安全辅助系统在许多领域超出了法律要求。这也适用于欧盟委员会通过的一般安全法规。从 2024 年中期开始，该法规规定所有新车都将添加系统作为标准配备。

eActros 600 的安全概念基于经过试验和测试的安全辅助系统的进一步开发。其基础是一个全新的电子平台，该平台涉及所谓的传感器融合，以合并雷达和摄像头数据，以获得更大的正面和侧面视图。为此，电子平台提供了 20 倍以上的数据处理能力。总共安装了六个传感器——四个短程雷达和一个远程雷达，以及挡风玻璃上的一个多功能摄像头——覆盖车辆周围 270 度的角度。



显着扩大的视野提高了各个安全辅助系统的效率 – 包括主动制动辅助 6 (ABA6)、前防护辅助、主动侧防护辅助 2 (ASGA 2)以及主动驾驶辅助 3 (ADA 3) – 甚至更进一步。由于更高的数据处理能力和所有传感器的联网，可以获得宝贵的时间，以便在必要时尽快对交通状况做出反应，并在理想情况下完全避免事故或至少减轻其后果。

传感器融合和 6 个传感器的 270 度视图意味着 ABA 6 凭借改进的危险识别和多车道监控，能够在紧急情况下更快地做出反应，例如在高速公路典型弯道上变换车道或交通拥堵的静止端。

ABA 6 不仅能够对移动的人和骑自行车的人（无论是在同车道、十字路口还是迎面而来的人）做出反应，还能对静止的行人做出反应，在车速高达 60 公里/小时时自动紧急制动。此外，新的 Frontguard Assist 可以通过视觉和听觉方式警告驾驶员卡车正前方的易受伤害的道路使用者，特别是在繁忙的情况下，例如在驶离或在路口时。

虽然 ASGA 1 监控整个牵引车/拖车组合的长度，加上前面 2 米、后面 1 米以及车辆左侧最多 3.75 米，但传感器融合增加了监控范围ASGA 2 前方最多 7 米，后方 30 米，左侧 4.25 米。此外，ASGA 2还新增了驾驶员侧监控区域。

视角向右延伸也与安装的 ADA 3 的显着附加值相关，它允许半自动驾驶（2 级）。现在的第三代系统能够在存在碰撞风险时自动引导卡车返回车道，例如，当驾驶员想要向右转向超车但错过了从后面驶来的车辆时。

Mercedes-Benz Complete 是制造商产品组合中最全面的服务计划，适用于 eActros 600。这始终包括 Mercedes-Benz Uptime 全自动远程诊断系统。它实时监控卡车中各种车载系统的状态，从而能够检测到关键情况。通过将已确定的维修和维护要求捆绑在一起，可以减少计划外的车间访问。在戴姆勒卡车客户中心的帮助下，可以在早期发现可预测的故障原因，并在很大程度上避免故障。

通过 My TruckPoint 客户门户，运输公司可以激活数字服务 TruckLive。TruckLive 是进入数字服务世界的中心点，它将客户与其车辆以及相应的梅赛德斯-奔驰卡车合作伙伴联系起来。该服务目前包括“维护管理”和“实时流量”两个功能。维护管理通过实时预测维护间隔以及车辆状态（从制动器磨损到轮胎压力）的透明度，为客户提供改进的维护计划。由于使用实时数据，实时交通可以减少行程时间并更准确地计划到达时间。

对于在客户车库外的公共充电站为电动卡车充电，梅赛德斯 ServiceCard 还将提供 eCharge 卡，作为 eActros 600 推出以来现有 MSC 加油卡的扩展。这意味着梅赛德斯 ServiceCard 将仍然是处理合作伙伴用于未来充电费用的无现金计费。