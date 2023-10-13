继最近推出BMW CE 02量产版后，该公司现已开始生产通勤电动摩托车。BMW 摩托车于今年夏天早些时候推出了 BMW CE 02 ，将其作为 CE 04 电动摩托车的更小、功耗更低的替代品。与约 12,000 美元的较高标价相比，CE 02 的售价仅为 7,599 美元。宝马已经开始与 TVS Motor Company 合作生产 CE 02 。

TVS Motor Company 是全球两轮车行业的知名企业。该公司于 1978 年起源于印度，现已在全球建立了相当大的足迹，以各种摩托车、踏板车和轻便摩托车而闻名。CE 02 正在 TVS 位于钦奈附近的 Hosur 制造工厂生产，但尚未计划在印度市场发布。相反，它首先计划在欧洲和北美进行国际发布。

这款紧凑型电动摩托车是宝马吸引更年轻、更城市的受众的尝试。该自行车的最高时速为 59 英里/小时（95 公里/小时），这意味着它对于几乎任何城市或郊区来说都足够快，但对于高速公路使用来说不够强大。

预计它将配备多种定制配件，也能吸引年轻受众。概念图像中经常看到的一个配件包括绑在摩托车下方的可拆卸滑板，并在两侧形成脚踏平台。理论上，当停在距骑手目的地一定距离的地方时，例如在不允许机动车辆行驶的市中心，它可以用于往返摩托车。与川崎最近发布的城市电动摩托车类似，BMW CE 02 使用一对小型可拆卸电池。这些电池的每个容量略低于 2 kWh，总计 3.92 kWh。它们共同为自行车提供了 56 英里（90 公里）的最大行驶里程。

CE 02 对于小型通勤自行车来说相当强大，配备了 11 kW 峰值额定电机，这意味着当以更高的速度行驶或使用更高的功率时，实际行驶里程可能会大大低于规定的 56 英里。 -动力骑行模式。