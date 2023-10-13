data.ai 发布了 2023 年 9 月中国非游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，以下是详细内容：

2023 年 9 月中国非游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉，发行商榜单前十维稳，前两位依旧是字节跳动、欢聚集团。凭借旗下语音聊天室应用 Ahlan 在中东市场的稳健增长，发行商luoke成功攀升 6 位来到第 22。排名上升 4 位的Construct Technology则得益于 Litmatch 在东南亚市场的优异表现。其余排名提升明显的厂商包括快手、Daily Yoga、挚文集团、小影科技、万兴科技以及Kingsoft。

聚焦社交娱乐之外的机会市场

社交娱乐领域一直是中国厂商出海的主要选择，而随着诸如短视频、直播、流媒体等垂直赛道成为红海，头部产品逐渐固化，将目光转向其它市场未尝不失为一种方法。

Daily Yoga聚焦海外健康与健身行业中的减重产品品类，主打产品 Dancefitme 针对女性用户（美国安卓设备男女比例约 3：7）提供尊巴、K-pop、拉丁以及各类舞蹈减脂课程，并为她们追踪课程进度与课后热量消耗，有助于激励用户长期坚持。应用每一到两周便会更新课程（包括免费与付费内容），使得活跃用户保持在相当稳定的水平。Daily Yoga收入主要来自订阅，并在 2023 年 9 月成功闯入美国同品类应用下载榜前十，畅销榜前二十。

万兴科技则是看到欧美地区育儿管理的商机。旗下育儿管理应用 FamiSafe 能够帮助父母对子女的移动设备进行使用时长限制、应用屏蔽、定位开启等设置，从而更高效地保护子女安全。目前该应用主要市场为美国、法国与德国。

其余公司榜单情况请参考榜单图片。

2023 年 9 月中国非游戏应用出海表现总结：短视频与语音聊天应用迎来收入增长。本期 Likee、 Kwai 短视频应用均迎来排名提升，且主要增长市场均来自中东地区，可见该新兴市场仍然有值得挖掘的潜力。语音聊天室应用则风头正盛，本期共 4 款入围收入榜前三十，分别为 YoYo、YoHo、Ahlan 以及 Litmatch。榜单前五名暂无变化，依次为 TikTok、BIGO LIVE、PictureThis、CapCut 和 iQIYI。

其余应用榜单情况请参考榜单图片。