Google 日前宣布，从本周四开始，Google 的 “搜索生成体验”（Search Generative Experience，简称 SGE）将允许用户根据文本提示直接创建图片。

有时用户将正在寻找特定的图像，但无法准确找到自己想要的图像。为此，从今天（当地时间本周四）开始，Google 将推出利用人工智能驱动的生成搜索体验 (SGE) 创建图像。例如，用户想为一位喜欢烹饪且最喜欢的动物是水豚的朋友制作一张卡片，可以利用该功能搜索类似“画一张戴着厨师帽和烹饪早餐的水豚的图片”，SGE 将在结果中提供最多四个生成的图像。用户可以根据搜索结果进一步编辑描述并添加更多细节，将自己的愿景变为现实。

Google 还在 SGE 中推出了一项名为“关于此图像”的功能，它将帮助人们轻松评估图像的背景和可信度。例如，它可能会向用户显示 Google 首次看到此图像的类似版本的时间；或向用户显示网络上使用类似图像的其他页面，包括新闻或事实核查网站。

此外，Google 还在 SGE 中引入了书面草稿。用户可以利用该功能缩短草稿，或者将语气改为更随意。当用户准备好添加个人风格时，可以轻松将草稿导出到 Google 文档或 Gmail。

以上 AI 新功能现已加入 Google 的搜索实验室计划，用户可以通过 Google 应用或 Chrome 客户端注册并申请体验。