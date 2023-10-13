在UBBF 2023期间，华为光产品线副总裁金志国在绿色全光峰会上发表了“F5.5G创新，点亮行业新增长”的主题演讲，并发布了迈向F5.5G的六大技术升级，推动体验、架构、效率的全面提升，助力运营商在向F5.5G平滑演进的过程中加速商业正循环，并呼吁全产业共同推进F5.5G的成熟与落地，逐步实现万兆无处不在。

FTTR升级到FTTR-B，从家庭延伸到企业

全球近1000万个家庭部署了FTTR。而FTTR-B将FTTR应用到企业，可以满足商业楼宇、中小商铺、小型园区等多种场景的品质联接，实现2Gbps超大带宽以及300用户并发。

Premium Wi-Fi升级到Premium Broadband，加速体验变现

Premium Wi-Fi 已在全球部署已超过60个局点。升级后的Premium Broadband通过大数据分析实现准确的用户感知和主动运维，提升精准营销能力，提高用户宽带满意度，降低用户离网率。

10G PON升级到50G PON，实现万兆体验平滑演进

华为已联合85家运营商已部署了超1700万10G PON端口。相比于业界，升级后的华为50G PON上行带宽提升20%，时延由毫秒级降低到微秒级，可满足多种业务的QoS保障。

Alps-WDM新升级，加速全业务发展

Alps-WDM已在全球部署了超50个商用和测试局点。Alps-WDM Enhanced增强了全光交换模块，支持运营商将OTN延伸到Sub CO站点，满足多场景多业务需求，提升利旧现网和灵活部署能力。

400G升级到800G，实现超大容量、超长距离骨干网传输

华为已在全球100多张网络部署了400G方案。通过材料、算法和结构的升级，Super 400G/800G方案提升20%传输距离，降低50%功耗，Super C+L WSS模块实现多波段在同一模块全光交换，单纤及设备容量提升了100%。

时延地图升级到SLA保障，加速网络SLA变现

华为OTN品质专线已为超10000家企业提供确定性时延的可靠联接。此次升级通过最优路径推荐功能，提升业务SLA溢价能力，同时业务TTM缩短至天级、网络可靠性99.999%，为用户提效增收。

承接UBBF 2022发布的面向F5.5G的八大技术创新，华为持续深耕，此次UBBF发布的6大技术升级继续全面提升网络能力，进一步推动产业向F5.5G迈进。金志国表示：“未来，华为还将继续围绕F5.5G打造最优解决方案，希望携手全球运营商客户和产业伙伴共同推进F5.5G产业的成熟发展，推动实现光联万物、万兆无所不在的美好愿景。”