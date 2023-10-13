除了 X2 铭牌下现有的汽油和柴油选项外，这家德国高端汽车制造商还推出了全新 BMW iX2。全电动 BMW iX2 xDrive30 将于 2024 年 3 月在全球市场上市。2024 年夏季，第二款全电动车型将添加到产品阵容中。新款 BMW X2 和新款 BMW iX2 将在 BMW 集团雷根斯堡工厂的一条装配线上灵活生产。全电动车型的高压电池也是在雷根斯堡工厂生产的。新款 BMW iX2 见证了宝马集团进一步加速电动汽车的发展。除此之外，紧凑型 SAC 的先进品质特征还体现在涵盖整个车辆生命周期（从资源保护生产到使用阶段再到后续回收）的可持续性方面的进一步进步。

新款 BMW iX2 拥有独特且富有视觉表现力的设计，与该品牌的紧凑型运动型多功能车 (SAV) BMW iX1有着明显的区别。它的尺寸为长 4,554 毫米、宽 1,845 毫米、高 1,560 毫米。新款 iX2 的负载能力介于 525 升和 1,400 升之间。

BMW iX2 xDrive30 配备两个高度集成的驱动单元（一个位于前轴，一个位于后轴），组合系统输出功率为 230 kW/313 hp（包括临时增压），系统扭矩为 494 Nm（364 lb-ft） ）。

iX2 xDrive30 从 0 加速到 100 公里/小时（62 英里/小时）只需 5.6 秒，最高时速可达 180 公里/小时（112 英里/小时）。高压电池令人印象深刻的 64.8 kWh 可用能量与驱动系统的高效率相结合，使 WLTP 循环的续航里程达到 417 – 449 公里（259 – 279 英里）。

自适应恢复和最大续航功能也有助于实现出色的续航里程。最新版本的 Max Performance Charging 软件首先优化了汽车充电时的效率。此外，全电动 SAC 还配备了 Plug & Charge Multi Contract 功能。BMW iX2 还提供了新的联网家庭充电套件，可在家中进行负载和太阳能优化充电。新款 BMW iX2 xDrive30 标配采用空气动力学优化设计的 17 英寸轻合金车轮。

新款 BMW iX2 配备了最新版本的BMW iDrive显示和控制/操作系统，该系统采用 QuickSelect 快速访问技术。它基于 BMW 操作系统 9，与 BMW 曲面显示屏和 BMW 智能个人助理打包在一起，这意味着它经过精心设计，适合使用触摸屏和自然语言进行操作。BMW 操作系统 9 还为高度可定制的附加数字服务选择铺平了道路。通过 BMW ConnectedDrive 升级，客户可以免费试用所选功能一个月，之后可以在特定时间段内添加这些功能。新款 BMW iX2 还可从 BMW ConnectedDrive 商店获取全新 BMW Digital Premium 产品。

BMW Digital Premium 意味着客户可以通过订阅在车内使用其所在国家/地区提供的所有应用程序，例如音乐流、视频流、新闻或游戏。可选包还涵盖所有数字服务的数据使用以及 BMW ConnectedDrive Store 提供的应用程序，包括音乐和视频流。

增强视图功能可作为基于云的 BMW 地图导航系统的可选附加组件提供。除此之外，还提供专为 5G 移动技术设计的个人 eSIM、BMW Digital Key Plus、BMW ID 功能以及使用 Apple CarPlay 和 Android Auto 的标准智能手机集成。