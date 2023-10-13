新型斯堪尼亚电池电动巴士平台是该公司涵盖车辆、服务和系统的完整电动交通解决方案的一部分，在 Busworld 上首次亮相。随着低入口 4×2 公交车的推出，可持续采购和制造的电池可提供高达 520 kWh 的巨大能量存储容量，并且专为重型商用车开发，可在最佳条件下实现超过 500 公里的续航里程。

斯堪尼亚致力于电气化的旅程早在 2007 年就开始了混合动力电动客车的现场测试。如今，随着新型斯堪尼亚电池电动客车平台和补充性电动交通解决方案的推出，斯堪尼亚沿着其电气化路线图不断前进，以实现既定的科学目标：减少二氧化碳排放并为世界各地的人们和社会提供静音零排放交通的基础目标。

斯堪尼亚的电动汽车产品涵盖从现场能源和运营分析到充电装置、融资、安装和一系列其他服务的一切，在整个实施过程中提供指导并实现可靠和高效的运营。

新平台最初应用于低入口 4×2 客车，该客车将与车身制造商合作伙伴密切合作开发。这些公交车将提供两种性能等级——装机容量为 416 kWh 的四电池型号和装机容量为 520 kWh 的五电池型号。在最佳条件下，这相当于前者的续航里程超过 400 公里，后者的续航里程超过 500 公里。

• 适用于全球城市应用

低入口4×2 BEV 具有灵活的规格选项，可满足不同的条件和要求，并方便车身制造商的适应。它适用于城市、郊区和区域应用中的中型和重型操作，I 级和 II 级。该客车有两种不同的底盘宽度 – 2500 毫米和 2550 毫米 – 两种不同的车轴齿轮提供了适合最具挑战性的地形的传动比选项。

• 改进的电机

新型电机更加强大，因为它配备了新集成的冷却系统和更新的控制系统，可满足最高的网络安全要求。该机器在峰值运行时的运行功率为 300 kW，在连续运行时的运行功率为 250 kW。

• 具有卓越续航里程的可持续电池

4 组（416 kWh）和 5 组（520 kWh）配置的高容量电池组在最佳条件下的续航里程分别超过 400 公里和 500 公里。这些电池是与 Northvolt 合作开发和制造的，旨在确保生产过程和供应链中的质量以及环境和社会的可持续性。

• 充电速度更快

斯堪尼亚更新的电池组和电池管理系统可实现更快的充电速度，而且新的坚固充电端口布局也使其更加方便。

• 更安全——从内到外

多个最先进的驾驶员辅助系统(ADAS)、额外的安全功能以及针对网络安全威胁的强大保护为驾驶员、乘客和周围道路使用者提供了最安全的操作。这些符合甚至超过了严格的欧盟重型商用车安全法规。

• 数字化和智能化

公交车由新的电气系统和Smart Dash 仪表板提供动力，配备了新的或改进的数字功能——从安全功能和远程诊断到实时地图和无线功能。面向未来的 Smart Dash 是提供无线更新以及与其他数字接触点完全集成的终极界面。它增强了驾驶员体验并使其更加直观，同时还提高了操作效率。