大约六年前，当雅马哈首次展示 Motoroid 电动摩托车概念时，它看起来就像是科幻电影中的装置。现在，该公司推出了一款全新、精致的 Yamaha Motoroid 2，这款狂野的自平衡电动摩托车看起来可能离现实又近了一步。

雅马哈 Motoroid 2 在设计上采取了很大的自由度，避开了传统摩托车的大部分机械结构。后摇臂提供像大多数典型摩托车一样的悬架，但还包含一个枢轴，允许自行车的后半部分独立地倾斜在前面。后部装有一个轮毂电机，由一个看起来相当小的下挂电池组供电。

New Atlas称前叉与自行车的其他部分相比运行“幸运地正常”，以非传统的方式提供转向。这是因为它没有传统摩托车上的车把。相反，车把已被刚性手柄所取代——本质上只是用来悬挂的手柄。

事实上，我们甚至不清楚前叉如何旋转，或者旋转后摇臂如何帮助转向。显而易见的是，雅马哈 Motoroid 2 被设计为自动平衡，甚至可能无需骑手，这意味着无论是否有人陪伴，它都可以自行驾驶和平衡。

当车上没有骑手时，自行车可以使用面部识别和手势控制来跟随周围的人。当 Motoroid 2 减速停车时，大型中心支架会落下。当自行车决定再次开始滚动时，支架可以自动升起。

蓝色情绪照明强调了新车身的大部分，并且由于未知的原因，它也升起在人造油箱区域。虽然雅马哈不太可能真正生产这样的电动摩托车，但有趣的是，该公司认为这个想法有足够的价值来开发第二个概念，甚至开发一个工作原型，该公司表示将在下个月的活动中展示2023 年日本移动展。

与雅马哈在全尺寸电动摩托车方面进展缓慢不同，日本摩托车制造商川崎正准备开始交付其首批两款通勤电动摩托车：Ninja e-1 和 Z e-1。这两款自行车现已在北美市场（美国和加拿大）以及英国推出。在美国，Ninja e-1 的售价为 7,599 美元，而 2024 年款 Z e-1 的起价略低为 7,299 美元。

Motoroid 2 当然不会很快上市，但雅马哈已经开发并推出了几款低功率电动踏板车，采取与本田类似的方法，首先专注于电动踏板车。