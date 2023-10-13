雅马哈携另一款未来电动汽车概念车回归，这次是三轮电动汽车。雅马哈 Tricera 是一款极其独特的三轮电动汽车，将于本月底即将举行的 2023 年日本移动展上展出。

许多三轮车在某些地区通常被归类为摩托车，而在其他地区则被归类为摩托车，与汽车相比，许多三轮车与摩托车有更多的共同点。但雅马哈的这款新型电动三轮车拥有独特的设计，使其有别于汽车和摩托车。

首先，包括两个前轮和一个后轮的三角洲三轮车设计得到了雅马哈罕见的补充，旨在提供三轮转向。这意味着除了前部典型的齿条和小齿轮转向之外，单个后轮还可以旋转以实现超急转弯。

接下来，该设置包括后轮的自动和手动转向模式，该公司解释说，手动模式提供了“获得和发展新驾驶技能时的成就感”。该设计采用了开放式结构，没有门，只有座椅垫，将乘客与周围的环境分开，以获得更身临其境的体验。

这并不是雅马哈最近推出的第一款超前电动汽车。就在昨天，我们报道了最新的雅马哈 Motoroid 2 电动摩托车，它更新了现有的未来两轮电动概念车。Motoroid 2 设计为骑手可选，这意味着即使没有人操作控制装置，它也可以自行平衡和驱动。事实上，摩托车没有传统的转向车把，而是只有不可移动的手柄，供骑手在自行车自行转向时握住。