雷克萨斯将于 10 月 25 日在 2023 年日本移动展上推出整个概念车型阵容。该汽车制造商表示，它将在展位内展示“汽车的未来”的可持续愿景，该展位将展示日本传统工艺，并重点展示下一代纯电动汽车中使用的电气化和人工智能技术。

雷克萨斯将以“发现你迫不及待想要驾驭的未来！”为主题展出。在 10 月 26 日至 11 月 5 日举行的车展上。该豪华品牌没有透露将在东京展出的电动概念车的细节，但发布了三张预告图片，提供了一些线索。我们已经看到了其中的一个，它展示了一辆低矮车辆的侵略性前端，具有回旋镖形状的前灯、引擎盖上的锐利折痕和纤细的侧视摄像头。我们怀疑这可能是雷克萨斯于 2023 年 4 月首次、上个月再次推出的时尚快背轿车概念车。

这款电动溜背车预计将于 2026 年量产亮相，基于全新模块化平台，采用重新设计的生产流程，注重效率。新型高性能锂离子电池组的续航里程预计将超过 497 英里，并且可在 20 分钟或更短时间内快速充电至 10% 至 80% 的充电状态 (SOC)。据说改进的空气动力学和减轻的车辆重量也有助于提高续航里程。

虽然快背概念似乎是既定的，但预览雷克萨斯展位设计的第三张预告图片包括另外两辆汽车的轮廓，这些汽车可能会也可能不会在展会上展出。左边的那辆似乎是另一辆快背轿车，而右边的那辆更高，看起来像一辆跨界车。请注意，我们不确定后者是否是一款概念车，因为它的外形看起来很像雷克萨斯 RZ。

说到展位，其主题是“突破电气化体验的界限”。它将采用传统的日本美学和环保、可持续的竹材料，以此表达该品牌对实现碳中和社会的承诺。除了电动汽车概念外，展位还将展示由虚拟现实驾驶模拟器组成的“雷克萨斯电动VR体验”，让参观者体验电气化和人工智能技术如何帮助满足个人客户需求并与社会建立联系。