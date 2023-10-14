日本机械公司 THK 早在 20 世纪 70 年代就在世界上率先开发出滚动接触直线运动方法，该公司日前推出了一款电动汽车概念，该概念具有轮毂电机、无线充电和电力服务等功能刹车，使其在电池驱动汽车的世界中出现得相当令人惊讶。

被称为 LSR-05 的它并不像前面提到的功能那么令人兴奋，它的名字意味着“豪华、运动和革命”，而“05”代表了公司成立 50 周年，以及它是第五个日本公司开发的新一代汽车。

该电动汽车被描述为一款外观动感优雅的跨界四座轿跑车，由 SN Design Platform 设计，长 196.6 英寸（4,995 毫米），宽 77.3 英寸（1,965 毫米），高 60.2 英寸（1,530 毫米） ，使其长度和宽度与特斯拉 Model X 大致相同，但比美国制造的电动 SUV 短六英寸。

LSR-05 采用摄像机代替了传统的后视镜和后排乘客的后铰链门，内饰精美，配有全宽数字仪表板，其中包括侧视镜屏幕、仪表盘和显示内容成为信息娱乐系统和前排乘客的一对显示器。它还具有 THK 称之为隐形座椅滑动系统的功能，该系统使用其专有的线性运动导轨。它们放置在座椅表面内部以及座椅底座接触地板的位置，从而实现紧凑的设置。

后部由 THK 开发的一对 800 伏、93 千瓦可变磁通轮内电机和前部 220 千瓦电机提供动力。还有四轮转向、具有可变行驶高度的主动水平控制悬架以及可以独立控制所有四个制动器的电动制动系统。THK LSR-05 将于今年 10 月 25 日开幕的日本移动展（原名东京车展）上首次公开亮相。