起亚在韩国举行的电动汽车日活动上发布了 EV3 概念车。EV3 概念车显然支持V2L（车辆到负载）技术，并且后备箱中有一个专门的空间用于为小型电动自行车或电动滑板车充电——这当然很酷。起亚在韩国举行的电动汽车日活动上发布了 EV3 概念车。

EV3 概念车显然支持V2L（车辆到负载）技术，并且后备箱中有一个专门的空间用于为小型电动自行车或电动滑板车充电——这当然很酷。再说一次，那里没有详细的规格：起亚只是想让你知道他们正在考虑它。事实上，甚至没有任何照片。

但你听说过蘑菇根的中控台吗？好吧，如果您听说过菌丝体材料，也许这听起来并不太奇怪，但当您可以说您的概念车有一个真菌衍生的控制台时，这肯定会让人头晕目眩。实际上它不可能投入生产，起亚当然也不表示它会投入生产。菌丝体是未来的一种潜在材料，无疑是起亚和其他汽车制造商正在探索的众多材料之一。

但 EV3 概念车本身似乎已经完全实现了——该设计明显是对 EV9 和 EV5 的回调，起亚提供电动紧凑型 CUV 肯定是有意义的；这些东西几乎可以自行出售。此外，起亚并没有谈论电池架构。EV5被宣布为该品牌在 E-GMP 平台上的第一款 400 伏架构汽车，考虑到 EV3 将安装在该车下方，很难想象当其更大（并且可能更昂贵）的同类车型时它会达到 800 伏电压使用 400 伏电压。