科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.10.09-2023.10.15）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

得益于近年来东南亚科创生态的加速发展，越来越多的东南亚国家正在于此崭露头角、愈发吸引着外界的关注。然而，尽管其消费市场的想象空间可能没有印尼那样广阔，凭借人才以及资本等方面的领先优势，一直以来，新加坡始却也终是这其中的一个核心所在。近期，在《出海时刻》第九期的节目中，求索创投（Quest Ventures）的管理合伙人陈中先生也基于自身的角度，为我们解读了新加坡科创生态能够遥遥领先其他东南亚国家的一些因素所在。

以他所负责的一家新加坡私有机构“新加坡创业行动社群”为例，为了能够让新加坡的创业生态更好的发展，这个机构会从多个方面进行努力。其中，首先，该机构会关注当地的企业是否有对当地的创业项目进行支持——企业有没有在购买创业项目的一些服务/产品。如果不是，这些创业项目也许就只能依赖消费者，“而to C话，新加坡又是一个非常小的to C的市场，所以肯定需要足够的To B来支撑。”

其次是政府和高校——创业行动社群会创立一个类似于沙盒的机制，使得公司跟当地不同政府部门沟通的过程变得更加高效。高校层面，社群也会支持从高校中走出来进行创业的人员，并且也会推进一些值得关注的高校项目走向商业化。

最后是风投基金和初创公司本身。他分享到，创业过程中所需的风投基金会包括多个机构和多个阶段，因此，社群也会把一系列的机构串联起来，使得企业在完成当轮融资的时候也能为下一轮融资做好准备，“因为你到了A轮需要B轮，到了B轮需要C轮，不可以等到需要C轮的时候才去把C轮的投资机构吸引进来。”

而在创业公司层面，目前，新加坡已经汇集了近4600家创业公司——这种密集程度（相对于新加坡的国土面积）也使得当地的创业氛围格外浓厚。于此，社群也在其中尽力维护着这一层面的继续完善发展。陈中表示，在这些因素共同交织的背景下，新加坡的创业生态已然是成型的状态。当然，他也指出，“···刚才问到新加坡在几年后会不会再成为东南亚的一个科技中心，这个要看我们能不能够把整个生态继续维护好，因为这五个版块是非常重要的，只要一个版块不OK的话，整个生态都会受影响。”

以上。好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

华为助力雅万高铁正式开通：近日，雅万高铁正式开通运营，雅加达到万隆间最快旅行时间由3.5小时缩短至40分钟，为高铁沿线经济发展注入强大动力。华为携手中国通号、中国电信助力雅万高铁建设铁路专网，实现车辆实时通信、控制及调度功能，为雅万铁路的智能、安全、高效运营提供坚实可靠的技术保障。据华为印尼交付与服务部部长赖朝森介绍，雅万高铁车地无线网络采用华为成熟的解决方案，使用交织组网无缝覆盖，网络可靠度高达99.99%，保障列控信号稳定传输，车次号、功能号的智能编排调度。数据网采用华为新一代数通设备，通过原生硬管道构建100%安全保障，所有链路通过冗余保护，35ms内实现冗余倒换；传输网络采用华为Hybrid MSTP设备，在满足高铁调度指挥、防灾、视频监控、客票、电力远动等20多个系统大带宽与稳定性高需求的同时，还能支撑未来铁路业务增长与演进需求。

比亚迪“海豹”在智利和新加坡上市：比亚迪汽车日前宣布，比亚迪于 10 月 6 日与当地经销商 ASTARA 集团在智利圣地亚哥发布了纯电轿跑海豹。定价方面，这款车型在智利提供四种配色，均为 5799 万比索。比亚迪同期宣布与新加坡当地经销商 Vantage Automotive Ltd.在樟宜展览中心举办比亚迪海豹媒体发布会，全新右舵版比亚迪海豹车型上市，售价 241888 新元起。

越南完成对 TikTok 的调查，认定其违反电子商务、信息安全和儿童保护方面法律：据《商业时报》报道，越南已完成对 TikTok 长达近五个月的调查，当局认定其违反了电子商务、信息安全和儿童保护方面的法律。包括六部委代表在内的检查组表示，TikTok 违反了越南有关内容共享和电子商务服务的多项规定。广播电视和电子信息司司长 Le Quang Tu Do 指出，TikTok 位于新加坡的部门管理该公司在越南的服务，而不是该国的法人实体。越南最新的法令草案规范了互联网服务和在线信息的管理，规定外国跨境信息提供商必须在越南境内安装至少一台服务器，以满足数据存储和审查要求。提供商必须在 48 小时内暂时锁定与用户投诉相关的内容；在收到法律请求后 24 小时内阻止并删除侵权内容和服务。该部发现，TikTok 新加坡在越南当地服务器上存储了非法信息，例如假新闻、煽动违规以及对儿童有害的内容，用户的版权内容和儿童隐私也没有得到适当的保护。Do 表示，TikTok 新加坡及其在越南的两个办事处需在 30 天内解决这些违规行为。

NTT斥资5000万美元在马来西亚推出数据中心：据报道，日本电信服务提供商NTT已于近日在马来西亚NTT 赛城园区推出了新的数据中心。据了解，该数据中心的投资额超5000万美元。

据介绍，Cyber jaya 6 (CBJ6) 是NTT园区内的第六个数据中心，拥有7兆瓦的关键IT负载、4890平方米的空间、两个具有多种电力接收和先进冷却墙技术的33kV变电站，可为高密度机架维持稳定的环境，最多可达15千瓦。据悉，CBJ6 是对2021年建成的 Cyber jaya 5 (CBJ5) 数据中心的补充。合并后的设施拥有 2万平方米的空间和22兆瓦的设施负载。

吉利控股集团与DRB-HICOM集团签署主合作框架协议：10月11日，吉利控股集团与马来西亚DRB-HICOM集团签署主合作框架协议（MCA），双方将围绕马来西亚丹绒马林汽车高科技谷（AHTV）建设展开深入合作。DRB-HICOM在一份声明中表示，MCA制定了AHTV项目的基本原则、治理框架和共同承诺，包括在发展和推广举措方面将承担的具体角色。

据介绍，AHTV将成为丹绒马林的下一代国际汽车中心，涵盖整个价值链的汽车和移动解决方案——从成熟的高科技全球研发中心到世界一流的汽车OEM制造商参与者、制造集群以及支持服务和相关生态系统（包括智慧城市内的物流、研究型大学、培训和学习机构）。

马来西亚计划采用电动汽车作为公务车辆：马来西亚当局于周五表示，马来西亚联邦政府周五表示，计划将电动汽车作为公务用车。同时，马来西亚国家公用事业公司Tenaga Nasional Bhd（TNB）、Gentari和特斯拉将投资超过1.7亿马来西亚林吉特（约合3596万美元，下同）建立电动汽车充电站。据了解，这是马来西亚2024年预算中宣布的几项以电动汽车为中心的举措之一。

马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣表示，政府还将为电动汽车充电设施费用提供高达2500马来西亚林吉特（528美元）的所得税减免，为期四年，为电动汽车租赁成本提供为期两年的税收减免。他在向国会发表的预算案演讲中表示，该国公共交通运营商Prasarana Malaysia Bhd将耗资6亿林吉特（1.269亿美元）购买150辆电动巴士并建造三个巴士站。此外，安瓦尔还指出，马来西亚政府将根据其电动摩托车使用促进计划，向年收入低于12万林吉特（25379 美元）的买家提供高达2400林吉特（507美元）的电动自行车购买返款。

Flash Coffee在新加坡申请停业，关闭11家门店：据外媒报道，新加坡咖啡连锁品牌Flash Coffee已在新加坡申请自愿停业。同时，该媒体也指出，公司也将关闭11家新加坡店铺（全球范围内共有200多家）。此外，有报道指出， Flash Coffee的一些员工在新加坡发起了罢工，但该公司后来否认了这些报道。Flash Coffee称，它希望将重点放在“最有前途的市场”上，而一些市场的EBITDA盈利能力已接近实现。据悉，除新加坡外，这家咖啡连锁店还在印度尼西亚、泰国、中国香港和韩国供应咖啡。

GSM进军老挝电动汽车网约车服务市场：据悉，越南车辆租赁和出租车服务企业GSM 已向老挝市场进口了150辆VinFast电动汽车，以在当地推出Green SM品牌的电动出租车服务。GSM 在一份声明中表示，此次活动标志着其成为领先的区域和全球乘车服务公司发展历程中的一个重要里程碑。根据声明，Green SM计划在今年内在老挝推出电动出租车服务，其车队也将拥有共计1000辆的VF 5 Plus和VF e34电动汽车。值得一提的是，GSM在老挝将不仅专注于其现有的出租车业务，还将覆盖B2B活动，而这将包括VinFast电动汽车的销售和租赁。

阿布扎比公司将在马来西亚的可再生能源项目上投资80亿美元：据悉，阿布扎比可再生能源企业Abu Dhabi Future Energy Company PJSC（Masdar）宣布，计划在马来西亚投资80亿美元以用于开发可再生能源项目。

双方在周二的一份声明中表示，已同马来西亚投资发展局（MIDA）签署了一份谅解备忘录，将通过战略合作伙伴关系开发多达10千兆瓦（GW）的可再生能源项目。声明称，此次合作是马来西亚追求可持续发展和更加绿色未来的重要里程碑。MIDA 表示，它将协助Mardas在2035年前开发包括地面、屋顶和浮动太阳能发电厂、陆上风力发电场和电池储能系统等在内的可再生能源项目。

投融资

农业科技初创公司Kita获得300万美元融资：Kita成立于2021年，主要致力于从农民手中采购新鲜果蔬，而后直接销售给当地连锁餐厅和酒店领域的B2B客户。据介绍，目前，Kita已拥有三个仓库和一支支持冷链的送货卡车车队。而作为对比，在成立之初，Kita的创始人有时会需要驾驶家中的旧皮卡车送货，且只有一个20平米的小型仓库。

消费电子产品订阅制服务提供商Circular获得760万美元融资：Circular于2021年在新加坡创立，专注于为消费者提供高端电子消费产品（如手机、平板、笔记本电脑、掌机）的订阅使用服务——基于Circular官网信息，以iPhone 15为例，在支付完一定的发起费之后（109新元），用户仅需每月支付59新元起就可用上该手机（最短订阅认购期为3个月，此时的月费为84新元）。

帮助中小微企业数字化转型的SaaS平台LUNA完成新一轮融资：LUNA于2019年年底推出，主要为零售商提供全栈式的解决方案——能够帮助商家改善运营、支付、会计、融资渠道、供应链、数字营销、客户关系、忠诚度计划、人力资源管理、法律和合规性等方面的问题。

观点&观察

出海时刻｜求索创投陈中：从创业到投资，见证东南亚数载沉浮：在本次第九期的《出海时刻》中，我们有幸邀请到在亚洲版图内有着多年深耕历程的头部风投机构求索创投（Quest Ventures）的管理合伙人陈中先生，基于他所拥有的在中国和东南亚两地的多年创业和管理经验，我们也将共同感受东南亚创业领域这些年来经历了怎样的变迁和沉浮，以及在下一个阶段中将何去何从。

电商封禁疑虑后，TikTok因不实内容在马来西亚再引担忧：动点出海获悉，近日，马来西亚通讯部部长Fahmi Fadzil指出，TikTok并没有完全遵守马来西亚的法律，因此该平台需要采取更多措施来制止诽谤和误导性的内容在该国传播。Fahmi Fadzil称，TikTok对马来西亚法律的遵守情况不令人满意，该平台需要更加积极主动地控制假新闻（fake news）和诽谤性内容的传播。不过，据相关媒体指出，该部长没有具体说明TikTok任何违反马来西亚法律的行为。

活动

第四届ORIGIN 创新大奖提名开启，开创可持续发展与社会责任的先导之路：引领亚洲创新变革，挖掘可持续突破企业！由TNGlobal主办的第四届 ORIGIN 创新大奖开启报名，今年主题定为“开创可持续发展与社会责任的先导之路”，奖项将继续关注创新如何对可持续发展产生积极影响，同时也将表彰并展示亚洲地区的技术驱动型企业家、创新创业者、企业和利益相关者在这一领域所做出的卓越努力。

ORIGIN 创新大奖目前已成功举办三届，2020 年和 2021 年ORIGIN 创新大奖旨在弘扬亚洲的创新创业精神，由专家顾问委员会和公众投票选出垂直领域的顶尖创新者。2022 年ORIGIN 创新大奖将焦点转向受联合国可持续发展目标启发的创新者，并特别关注他们对各自领域和社区所带来的积极影响。