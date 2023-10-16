苹果即将发布的 M3 款 MacBook Pro / Air 以及新 iPad 迎来最新进展。虽然苹果前几年都会在 10 月推出新款 MacBook，但彭博社的 Mark Gurman 称最新迹象表明苹果不会在本月发布新款笔记本电脑和 iPad Pro。

根据他在最新一期 Power On 时事通讯中透露的消息，配备 M3 Pro 和 M3 Max 芯片的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 目前刚刚进入 DVT 验证阶段，但距离大规模量产还有一段路要走。

Gurman 认为，这一进展表明 M3 款 MacBook Pro / Air 有望在 2024 年初至 2024 年春季之间发布，这大约与现款 14/16 英寸 MacBook Pro 发布时间（2023 年 1 月）相吻合。

他还提到，13 英寸 MacBook Air 和 15 英寸 MacBook Air 进度则稍落后于 Pro 系列，刚刚进入 EVT 阶段，他估计这些型号将在 2024 年春季或夏季发布。

除此之外，Gurman 还提到苹果采用全新设计、OLED 显示屏、更快芯片和重新设计的 Magic Keyboard 妙控键盘的新款 iPad Pro 要到明年才会上市。