苹果在今年 6 月推出了全新的 Vision Pro 头显，定价 3499 美元，计划明年初（四月底之前）发售。

彭博社记者 Mark Gurman 在今天的 Power On 时事通讯中提到，在今年 6 月发布之前，苹果就已经在着眼于开发更便宜的头显产品，毕竟 Vision Pro 这 3499 美元的价格真的很难让它普及开来。

据称，这款更便宜的 Vision Pro 后续产品可能会放弃采用外部显示屏以及 Mac 级芯片，以助其降到内部讨论的 1500-2500 美元（当前约 10965-18275 元人民币）定价区间。虽然依然不算很便宜，但相比 3499 美元已经基本相当于是砍半了。

Gurman 还表示，这款更实惠的版本可能会采用 iPhone 级芯片而非 Mac 级芯片，通过减少摄像头数量，并配备较低分辨率的屏幕来压缩成本。

值得一提的是，放弃外部显示屏将意味着苹果会砍掉 Vision Pro 的一大特色功能——EyeSight。

首次看到 Vision Pro 且不熟悉 VR 技术的人可能会认为 Vision Pro 正面是一块透明玻璃，但实际上这是一块不透明的显示屏，其中还包括了摄像头、传感器和芯片等部分。

Vision Pro 技术开发组副总裁 Mike Rockwell 表示，该显示屏不仅弯曲，而且还是透镜状的；这意味着用户从不同角度观察时会呈现不同的图像，相比之下传统 2D 显示屏会使用户眼睛看起来不自然，尤其是从侧面观察时。

当有人靠近正配戴 Vision Pro 的使用者时，设备的视区会变透明，让用户可以看见这个人，同时走近的人也会看到用户的眼睛。当用户沉浸于空间环境或者使用 App 的时候，EyeSight 会提供视觉线索，让他人知道用户在专注做什么。

除了开发更便宜的型号外，苹果还在开发成熟的第二代 Vision Pro 产品。新款头显将具备更小、更轻的机身，佩戴起来更舒适。