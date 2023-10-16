总部位于越南的机器人假肢公司Vulcan Augmetics日前宣布，已获得新加坡风投机构Quest Ventures提供的种子轮融资。

Vulcan Augmetics在一份声明中表示，公司希望将业务范围扩大到假肢以外的全套可穿戴技术，而这将涉及从如Fitbit这样的健康诊断设备到采用了AR和VR技术的控制系统。

Vulcan Augmetics成立于2018年，是一家生物识别传感器和可定制模块化机器假肢开发商，致力于生产价格实惠且适应性强的假肢。Vulcan Augmetics称，其使命是提供价格实惠且高性能的传感器技术，将假肢过程数字化，让发展中国家中的截肢者也能够使用假肢，从而使其找到工作并重新获得独立。

作为Vulcan Augmetics的成立背景，由于工业事故、慢性病以及战争遗留下来的未爆炸弹药/地雷的原因，在越南和世界各地，每年都有数千人成为截肢者。而从更具体的方面来看，有数据指出，全球范围内预计有5700万截肢者，其中越南超过50万人。

在具体使用方面，据介绍，Vulcan Augmetics通过人工智能和边缘计算技术来优化患者体验和临床使用其假肢设备。且公司的技术消除了患者验配和培训所需的高达80%的校准工作。根据Vulcan Augmetics官网信息，目前，Vulcan Augmetics已进入了越南、柬埔寨、印度市场，并计划在明年进军中东和欧洲。