作为第一家公开这样做的汽车制造商，梅赛德斯-奔驰在两辆电动汽车之间进行了现实生活中的正面碰撞测试。梅赛德斯模拟了现实生活中的场景，完成了 56 公里/小时的碰撞实验。

梅赛德斯声称周五在一场新的活动中举行了“世界上首次涉及两辆全电动汽车的公开碰撞测试”。与 NHTSA 一样，Euro NCAP 也进行多次碰撞测试以确定其安全性。测试包括正面和侧面碰撞，以评估乘客可能受到的伤害。

为了复制另一辆车，Euro NCAP 正面碰撞测试使用了超过 3,000 磅（1,400 公斤）的带有铝制屏障的手推车。与此同时，汽车和电车重叠碰撞，速度达到 31 英里/小时（50 公里/小时）。

梅赛德斯将碰撞测试提升到了一个新的水平，以证明其电动汽车是安全的。该汽车制造商将一辆 EQA 和 EQS SUV 相撞，重叠率达到 50%。

电动汽车的行驶速度超过 34 英里/小时（56 公里/小时），重量显着增加，分别约为 4,400 磅（EQA）和 6,000 磅（EQS SUV）。尽管车辆损坏乍一看似乎令人震惊，但梅赛德斯使用超慢动作来实时捕获碰撞。正如你所看到的，小屋完好无损，两扇门仍然可以打开。如果发生这种情况，乘客有可能在没有急救人员的情况下下车。

为了避免事故后发生火灾，两辆梅赛德斯电动汽车的高压系统都会自动关闭。梅赛德斯设置的碰撞测试是为了复制以平均速度行驶时的真实场景。这些车辆载有两个成人假人，并进行了多达 150 个点的分析。梅赛德斯表示，结果表明“严重至致命伤害的风险较低”。

“在这次极其严重的事故中，四个女性和男性假人遵守了生物力学限制。这证明了我们在电动汽车安全方面的专业知识。” 梅赛德斯-奔驰公司车辆安全主管保罗·迪克教授教授在研究结果后说道。

借助新的安全技术，梅赛德斯-奔驰的目标是到 2050 年实现车辆零事故。