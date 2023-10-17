高合HiPhi Z 城市版正式上市，新车对配置进行了调整，新车取消了全车ISD智能交互灯，同时时进行了轻量化处理，新车共提供4座和5座两个版本，售价区间为51-53万元。外观方面，高合HiPhi Z城市版整体造型与现款车型保持一致，依旧采用了非常大胆的机甲设计风格，造型非常超前。车头依旧配备了主动进气格栅，低速打开能够给电机散热，高速时配合车尾的可升降尾翼，营造更低的风阻以及提供更强的下压力。

不同的是，新车采用了全新的LED大灯组，取消了第二代PML可编程智能大灯。此外，前保险杠两侧还采用了全新的运动风格格栅。车身侧面来看，高合HiPhi Z城市版同样与现款保持一致，线条更加低趴，溜背式车顶、圆滑的侧面腰线以及悬浮式车顶赋予了它时尚、前卫的属性。此外，车顶、侧裙等处还加入了紫色元素，并且车门下方还有造型夸张的侧裙来突显运动感。车身尺寸方面，该车长宽高分别为5036/2018/1439mm，轴距为3150mm。

智能配置方面，中控台中央配备了屏幕尺寸为15.05英寸的大屏幕，并配备8155芯片。驾驶辅助配置方面，HiPhi Z城市版 全车共配备32个驾驶辅助传感器，包含1个激光雷达、13个摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达及1个三区脱手检测传感器，配合高精度地图与定位模块，前向最大探测距离最高达200米。

动力方面，高合HiPhi Z城市版依旧搭载前后双电机，最大功率为672马力，最大扭矩为820牛·米，0-100km/h加速时间仅为3.8s。搭载容量为90.18kWh三元锂电池组，CLTC工况续航为535km。新车同时具备快充，电量从0-80%只需45分钟。底盘配置上，该车搭配前双叉臂独立悬架，后多连杆独立悬架，而空气悬架+CDC系统、双向13.2°的后轮转向以及整车动态控制系统等。此外，新车还标配Brembo前四活塞刹车卡钳以及IVC整车动态控制系统等。