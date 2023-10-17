对于日产汽车，尤其是其平面设计师团队来说，这是忙碌的一个月。这家日本汽车制造商一直在向公众展示独特的电动汽车概念，尽管是渲染形式……至少到目前为止是这样。该战略是“Hyper”概念活动的一部分，日产在日本移动展前夕推出了一款新的数字模型。该汽车制造商解释说，它在新系列中选择了“Hyper”这个词，作为其旨在带来的“高度兴奋”的恰当表达……希望以产品模型的形式，因为日产目前只提供 Ariya 和传奇，但超越注明日期的叶。也就是说，我们确信还会有更多。

十月初，日产分享了 Hyper Urban EV 概念——一款受万花筒启发的未来跨界车，配有可折叠前排座椅和完全可定制的显示屏。一周后，我们看到了Hyper Adventure SUV——一款空气动力学研究产品，配备大电池、车辆负载能力，以及配备雪地牵引装置的车轮和保险杠。

为了完成这三连击，日产现在推出了第三款电动概念车，名为 Hyper Touring，对小型货车进行了全新的改造，在公开亮相之前值得一看。日产将 Hyper Tourer 描述为一款小型货车，专为“欣赏生活中美好事物并享受朋友和同事陪伴的个人而设计，无论是公路旅行还是商务郊游。” 日本的omotenashi概念（意为“日本式热情好客”）贯穿始终，为所有人提供舒适的乘坐体验，包括自动驾驶功能、车联网 (V2X) 功能和高容量电池组。

在内部，该概念车的头顶控制台和照明展示了传统的日本图案，而地板上的平面 LED 面板则显示河床和天空（如上图所示）。日产详细介绍了电动汽车内饰的其他功能：前排座椅可360度旋转，方便前后排乘客面对面讨论。后座乘客可以使用可穿戴显示屏查看和操作前座中央显示屏上的导航和音频，为所有乘客营造一种团结感。此外，创新的人工智能系统可以监控您的生物特征，包括脑电波、心率、呼吸和排汗，并自动选择补充音乐并调整灯光以适应您的心情。

Hyper Tourer 将于 10 月 25 日开始在日本展出，与上述另外两款“Hyper”概念日产电动汽车一起展出。这三款产品还将出现在同样将于 25 日首次亮相的音乐视频中。