总部位于新加坡的健康科技及深科技初创公司Mesh Bio近日宣布，已经获得了一笔由East Ventures提供的未公布具体数额的新资金。

Mesh Bio在一份声明中表示，这笔资金将用于进一步开发慢性病管理中的数字孪生技术，并将其服务扩展到印尼、马来西亚、菲律宾等东南亚地区。

Mesh Bio于2018年创立，致力于解决因人口老龄化而导致的日益严重的全球代谢性疾病临床负担以及护理服务方面的挑战。

具体而言，据介绍，Mesh Bio能够为心血管疾病等慢性疾病的管理开发临床决策支持分析和自动化解决方案，其名为DARA的健康智能平台可以为医护人员提供包括健康史、实验室测试和医学图像等在内的实时、多维的患者数据，并且也能提供预测分析功能，以识别有慢性病风险的患者，使其及早得到诊断和治疗。

作为Mesh Bio的发展背景，该公司在本次声明中指出，当下，心血管疾病和糖尿病等非传染性疾病/慢性病给东南亚地区的健康和发展带来了重大且严重的负担——有报告指出，该地区62%的死亡是由非传染性疾病造成的，死亡人数达900万人。而在这一趋势的影响下，由慢性病的增加导致的患者管理流程也正变得愈发复杂。因此，Mesh Bio希望能够通过数字化解决方案来缓解这一难题。