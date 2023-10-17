丰田将参加2023 年日本移动展，该展会将于 10 月 26 日星期四至 11 月 5 日星期日举行，展位主题为“让我们改变汽车的未来——寻找您的未来”。

在首次发布的展台展出车型中，丰田透露了两款纯电动汽车概念车型 FT-3e 和 FT-Se 的一些设计细节。SUV型FT-3e和运动型FT-Se两款概念车型将呈现电动化、智能化的未来，以及汽车带来的新体验价值。丰田相信，未来的移动出行将超越提供实体交通工具的范畴，成为与每个客户的个人价值观紧密结合的生活方式合作伙伴。

除了纯电动汽车独有的高响应控制和迷人设计之外，这些车型还提供个性化乘车定制的乐趣以及在车上轻松浏览本地信息的便利功能，成为独一无二的珍贵车辆。

FT-3e 是下一代纯电动概念车型，它将通过创新技术驱动的全新驾驶体验和个性化服务来“丰富客户的日常生活”。它还通过与社会连接作为车辆及其周围环境的能源和数据的传输媒介，为实现碳中和和创造一个更美好的世界做出贡献。

丰田表示，FT-3e的外观设计结合了先进的造型和美学，同时保持车身的线条和表面尽可能简单。FT-Se 是一款高性能运动型 BEV 车型，被提议作为碳中和时代跑车的选择之一，融合了 TOYOTA GAZOO Racing 致力于通过赛车运动制造更好的汽车而获得的专业知识。

为了追求进一步的操纵稳定性和空气动力学性能，FT-Se 与 FT-3e 共享主要部件。丰田着手打造一款通过软件更新与驾驶员一起不断成长的汽车。宽而低的比例，加上时尚、前卫的轮廓，减少了空气阻力。下一代驾驶舱提供直观的控制和更身临其境的驾驶体验。

较低的仪表板轮廓确保了高可视性。新设计的护膝可在驾驶过程中保护身体免受重力的影响。