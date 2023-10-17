小米公司今日正式宣布推出全新操作系统小米澎湃 OS（Xiaomi HyperOS），小米创始人雷军在微博上说，这对小米来说是一个划时代的里程碑，是迈向「人车家全生态」的关键跨越。雷军称：“这一刻，我的内心，激动不已，心潮澎湃。”

雷军说，现在，到了跨越的时刻。小米已经不止有智能手机，还有跨 200 多个品类的巨大智能生态，「人车家全生态」也即将完成闭环。在万物互联时代，各种设备涉及的操作系统分支之复杂、数量之庞大，不同系统及协议之间造成的生态连接隔阂，可能超过了很多的人的想象。

雷军表示，小米澎湃 OS 应运而生，已经准备很久。2014 年，从 IoT 业务开始初具规模，就开始了探索式开发和验证。2017 年，全新系统研发工作正式开启，以一套融合的系统框架统一支持全生态设备与应用。

雷军称，小米澎湃 OS“以人为中心，打造人车家全生态操作系统”。它基于深度进化的 Android 以及自研的 Vela 系统融合，彻底重写底层架构，为未来百亿设备、百亿连接做好了万物互联的公有底座。这是一个超级庞大的工程体系，所以工程师们将其英文命为：Xiaomi HyperOS。搭载小米澎湃 OS 的第一款设备，就是将带来「跨越式升级」的小米 14。

雷军还称，“从今天开始，我们要逐步跟 MIUI 说再见了！谢谢所有支持 MIUI 朋友们，MIUI 将永远留在我们记忆里。”

值得一提的是，雷军手持小米 14（保密壳版本）的图片也同步放出，该机采用了居中打孔屏，屏幕中间写有“xiaomi HyperOS”字样。