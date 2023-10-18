苹果昨晚发布新闻稿，除了公布 Apple Pencil（USB-C）外，还更新了国行版 iPad（第 10 代）无线局域网 + 蜂窝网络机型，主要是添加了 eSIM 支持，其他配置不变。

苹果公司表示，新款 iPad（第 10 代）首次在大陆支持 eSIM ，无需实体 SIM 卡也能实现快速、流畅、安全的蜂窝数据连接，相关版本将于 10 月 19 日起接受预订，10 月 25 日起正式发售，64GB 版本 4799 元，256GB 版本 5999 元。

苹果公司声称，用户可直接在 iPad 上选用中国联通的蜂窝数据方案，也可以继续使用经运营商激活的实体 SIM 卡。

根据苹果官网支持页面，在中国大陆，只有新发布的这款 iPad 支持 eSIM，所有其他 iPad 机型都无法安装中国大陆运营商提供的 eSIM 描述文件，包括在中国大陆境外购买的 iPad 机型。

官网还显示，中国联通是 iPad 在中国大陆唯一受支持的 eSIM 运营商。要在中国大陆使用 eSIM 为 iPad 激活蜂窝数据，用户必须拥有型号为 A3162 的 iPad（第 10 代）无线局域网 + 蜂窝网络机型，且必须身处中国大陆境内。

与此同时，中国联通也推出了 eSIM iPad 流量套餐。据介绍，eSIM iPad 包年套餐提供 300 元 / 年和 500 元 / 年两个价位，分别提供 300GB / 年和 500GB / 年的国内流量。该套餐关闭了语音功能、短信功能，套餐外资费为日租宝 1 元 1GB 全国流量（当日有效，自动续订）。