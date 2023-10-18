中国最大的电动汽车制造商比亚迪与乌兹别克斯坦首都塔什干市政府签署了框架协议。协议规定，塔什干市政府将采购2000辆纯电动零排放比亚迪K9UD电动巴士。

比亚迪 eBus K9UD 以其先进的六合一控制器、高水平的安全性、可靠性和一流的乘客舒适度而受到广泛认可。它的长度为 12 米，最多可容纳 90 名乘客，使其成为城市公交服务和城市交通的实用尺寸。低入口设计方便老人和儿童上下车，宽敞的车内空间提高了乘坐舒适度。

为了给当地客户提供非常理想的、环保的、量身定制的解决方案，比亚迪将根据塔什干当地的气候和路况定制K9UD电动巴士。首批200辆K9UD电动巴士预计将于2024年交付。

比亚迪商用车运营部总经理田春龙先生表示：“我们很高兴将零排放比亚迪纯电动公交车带到乌兹别克斯坦首都塔什干。我们希望与塔什干政府合作，为当地市民提供安全、可靠、舒适、清洁的公共交通，同时向乌兹别克斯坦广大民众展示比亚迪的先进产品和技术。”

塔什干市市长沙夫卡特·乌穆尔扎科夫表示：“与比亚迪签订的纯电动公交车采购协议符合乌兹别克斯坦绿色出行转型战略。我相信交通电气化将有助于提高公民的生活质量”

自2011年推出商用电动客车以来，比亚迪一直是全球电动客车领域的领导者。截至9月，比亚迪已向全球客户交付超过78,000辆电动客车，覆盖70多个国家和400多个城市。展望未来，比亚迪将继续引领电动巴士交通创新，恪守对生态友好的承诺，通过使用世界领先的技术支持全球向电动汽车的转型。