据Meta、Bain & Company、DSG Consumer Partners三方近日联合发布的一份报告显示，随着价值追求者开始拥抱“新的需求”，东南亚消费者信心有望呈现反弹趋势。

报告指出，在接受调查的东南亚消费者中，39%的受访者表示其在过去一年的平均支出有所减少，而这主要是出于对经济稳定性的担忧 (63%占比）和生活成本（58%）方面的考虑——其中，酒精和电子产品支出下降幅度最大，食品、个护和健康类别则保持弹性。

值得一提的是，报告表示，尽管东南亚消费者的支出有所减少，但他们也在重新调整自身需求和优先顺序。例如，被消费者们此前所认为的奢侈消费——每周外出就餐、品牌服装和新奇物品等已经开始成为这些消费者的“新需求”。

此外，在不同收入水平的消费者群体中，社交媒体被认为是最重要的需求类别，而流媒体则成为一个新兴的需求类别。

值得一提的是，报告也指出，到2030年，东南亚的工作人口将增加2400万。在这样的背景下，随着该地区消费者收入的增加以及中上层阶级规模的扩大，东南亚正在接近其消费拐点，而这将加速消费增长趋势。

另一方面，报告强调，在这一增长趋势中，Z世代和单身家庭产生的推力最为明显。报告称，目前，Z世代占东南亚总人口的23%，并且由单身家庭构成的单身经济也正在增长。