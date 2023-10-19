根据 DigiTimes 近日发布的报道，苹果目前正和供应商密切合作，加速推进可折叠 iPad，并认为最快 2024 年年底发布。

报道指出苹果公司目前计划 2024 年年底开始小规模试产，如果一切进展顺利，会在 2024 年底、2025 年初发布。

苹果公司在可折叠产品上已研发 4 年多时间，不断调整设计，并计划以可折叠 iPad 为试水，后续推出可折叠 iPhone。

苹果目前专注于开发可折叠 iPad，另一个重要原因是 iPad 业务在公司销售额中所占的比例相对较小，未来即便出现潜在问题，也容易管理且影响较小。

苹果目前仍未敲定可折叠 iPad 的产品设计，该产品原本交由产品设计团队领导，但最新消息称为了降低成本，目前已经交由采购部门负责跟进。苹果现阶段的主要目标是推出更具成本效益的设计，从而吸引更多的用户。

苹果在开发过程中，遇到了面板和铰链问题，担心会出现折痕影响屏幕使用体验。

苹果已经要求 Samsung Display 和 LG Display 两家公司研发和提供新的屏幕方案，希望利用机械设计解决方案减轻折痕效应。

报道称苹果在可折叠 iPad 的铰链方面可以获得充足的供应，但仍在寻求更具成本效益且易于批量生产的设计，这可能需要进一步简化和减少零件数量。

苹果首款可折叠设备预计将于 2025 年开始量产。DigiTimes 认为，可折叠设备可能会增加 iPad 的出货量，从而带动原本萎缩的全球平板电脑销量的增长。