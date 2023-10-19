宝马今天宣布，新款 5 系将登陆多个国际市场的经销商。在同一公告中，宝马还再次预告了即将推出的 5 系旅行车。据该品牌称，BMW 5 系 Touring 和 i5 Touring 将于 2024 年春季庆祝其全球首发。我们的消息来源称，我们应该会在 2024 年 2 月看到数字发布。

宝马今天宣布，新款 5 系将登陆多个国际市场的经销商。在同一公告中，宝马还再次预告了即将推出的 5 系旅行车。据该品牌称，BMW 5 系 Touring 和 i5 Touring 将于 2024 年春季庆祝其全球首发。我们应该会在 2024 年 2 月看到发布。

BMW 5 系的旅行版将配备与轿车相同的动力系统。因此，5系旅行车将提供全面的推进选项，包括配备48伏轻度混合动力技术的内燃机、插电式混合动力系统和全电动驱动器。从预告图片中可以明显看出，新车型的尾灯与轿车上的不同，与较小的 3 系 Touring 更为相似。虽然在这张图片中看不出来，但我们预计后玻璃能够独立于后挡板打开，这是过去几十年来宝马旅行车的标志性特征。

不过前面并没有什么惊喜。BMW 5 系和 i5 Touring 将配备更纤薄、现代的车头灯和简单的人造双肾型格栅。与 i4 和 iX 类似，格栅被替换为黑色塑料面板，不过预计 i5 会更像 i4，没有 iX 格栅面板的炫酷自愈膜。在汽车侧面，它配备了与 i4 相同的齐平式门把手和漂亮的 Hofmeister Kink。