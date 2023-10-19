根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2023年9月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金1.98亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。9月8日，该游戏发布了新皮肤“李元芳-匿光侦查者”，随即迎来收入激增。在中秋和国庆长假期间，该游戏推出的夺金福利包含多款限定皮肤回归和新赛季，有效保持了玩家浓厚的兴趣（说明：数据不包括第三方安卓渠道）。

腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)以1.39亿美元的收入位列榜单第2名。其中，56%的收入来自中国iOS市场，印度市场的收入占9.6%，美国市场占8.1%。9月8日，8款限定皮肤的回归使游戏创下当月收入高峰。9月13日，该游戏推出了“天文漫游”新版本，引入了丰富的自由探索内容和多款主题道具，使收入进一步提升。9月22日，该游戏与著名IP《龙珠超》联动，发布了多款主题物品，保持了游戏的强劲势头。

收入榜前五另外三款游戏为Dream Games《Royal Match》、Scopely《Monopoly GO!》和《Roblox》。

2023年9月，全球手游玩家在App Store和Google Play付费63亿美元，同比增长3%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了近19亿美元，占全球总收入的29.4%。中国iOS市场排名第2，占19.7%；日本市场排名第3，占16.3%。

米哈游旗下两款手游在9月表现出色。9月5日，钟离和达达利亚回归《原神》祈愿池，创下了9月收入的首个峰值。9月底，该游戏迎来3周年庆，推出了新角色、新地图等丰富的内容重回全球手游收入榜TOP10，并以31%的增幅登顶收入增长榜。随着新角色符玄上线，《崩坏：星穹铁道》日流水飙升，位列收入榜第8名。

凭借知名的IP和丰富的研发经验，Netmarble《Seven Knights Idle Adventure》(放置七骑士)、Niantic《Monster Hunter Now》以及SQUARE ENIX《FINAL FANTASY VII EVER CRISIS》(最终幻想VII：永恒危机)，分列9月收入增长榜第2、第5和第8名。

BANDAI NAMCO《Dragon Ball Z Dokkan Battle》在9月份引入了2名新角色，超级赛亚人悟饭（未来）和超级赛亚人特兰克斯（未来），收入环比提升69%并位列增长榜第3名。

Gungho Online Entertainment《Puzzle & Dragons》在与Dengeki的合作中收入实现了惊人的环比增长，涨幅高达143%。该合作引入了许多受欢迎的IP角色，使得这款已有十年历史的手游在竞争激烈的市场中保持强劲发展。

NBA官方球员工会授权、网易自研的街球竞技手游《全明星街球派对》于8月底发布，并成功进入9月收入增长榜TOP10。随着知名篮球球员凯文·杜兰特、扬尼斯·阿特托昆博和韩旭等角色引入，该游戏在9月份实现了236%的环比增长。

由腾讯发行的《GODDESS OF VICTORY: NIKKE》与著名IP《Nier》合作，推出了为期近一个月的活动，使9月份成为该游戏今年以来收入排名第3的月份，达到4800万美元。