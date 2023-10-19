特斯拉今天公布了 2023 年第三季度的财报，该季度公司营收 234 亿美元，这一数字较去年同期的 214 亿美元营收略有增长（同比增长 9%），但净利润却大幅下滑，从去年同期的近 33 亿美元降至 19 亿美元，同比大降 44%。

特斯拉第三季度总汽车产量为 430488 辆，较上年同期的 365923 辆增长 18%；其中，Model S / X 产量为 13688 辆，较上年同期的 19935 下降 31%；Model 3 / Y 产量为 416800 辆，较上年同期的 345988 辆增长 20%；

特斯拉第三季度总汽车交付量为 435059 辆，较上年同期的 343830 辆增长 27%；其中，Model S / X 交付量为 15985 辆，较上年同期的 18672 辆下降 14%；Model 3 / Y 交付量为 419074 辆，较上年同期的 325158 辆增长 29%；

特斯拉还错过了 Cybertruck 交付活动的目标日期。特斯拉首席执行官埃隆・马斯克曾计划在第三季度举行一次交付仪式，但现在公司计划在 11 月 30 日开始首批交付。在财报电话会议上，马斯克表示，Cybertruck 要“再过 18 个月才能成为一个重要的现金流贡献者”。

特斯拉将净利润下滑的原因归咎于多方面。一方面，由于公司对工厂进行升级，生产量减少，导致交付量大幅下降。另一方面，特斯拉表示正在大力投资人工智能，并已“启用了世界上最大的超级计算机之一”，其计算能力比上个季度增加了一倍。

第三财季特斯拉总毛利率为 17.9％，分析师预期 18％。特斯拉曾经拥有历史性的高利润率，有时高达 20%，这在汽车行业几乎是闻所未闻的。但是不断降价（对消费者有利）导致特斯拉曾经引以为傲的利润率下降到了更加平常的水平（对投资者不利）。

特斯拉表示，其销售太阳能电池板和电池的能源业务，以及相关服务业务，已经成为利润的重要贡献者，本季度的总毛利润超过 5 亿美元。

特斯拉维持全年产量指引在 180 万辆不变，分析师预期 182 万辆。

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