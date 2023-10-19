丰田 Kayoibako 是该品牌推出的一款新电动概念车，其宗旨是最大化空间——这是一个我们可以支持的概念。这款小型多用途电动汽车实际上是受到集装箱的启发，它看起来确实像是星际货运运输车的东西。这是该公司在日本移动展上发布的最新概念。

对于一个概念来说，Kayoibako 的外观看起来令人惊讶地实现了——它的形状或组件对于量产车来说似乎没有什么特别不可行的。内部隔间也刻意简洁。丰田将 Kayoibako 设想为一个高度模块化的车辆平台，可以进行配置以适应各种用例。

从货物运输车、穿梭巴士、陆路探险车、辅助客运车辆、移动零售亭到包裹投递车，应有尽有。我的意思是，这基本上描述了一个好的货车平台的功能，但是 Kayoibako 的紧凑布局——汽车只有 13 英尺长，不到 6 英尺宽，6 英尺高——使它成为符合人体工程学的佼佼者。

在驾驶座上，信息娱乐系统几乎是纯粹的概念幻想，巨大的弧形显示屏延伸到整个上部“仪表板”（如果你真的可以这样称呼它吗？）。没有什么比一块可能比整个副车架还要贵的屏幕更能体现“高度实用的货车”了。丰田没有明确讨论的是这款车看起来疯狂的低负载地板——电动汽车设计的另一个好处。我想，辅助客运系统的用例确实隐含了这一点，但想象一下一辆货车，你甚至不需要坡道来装载。

Kayoibako 放弃了用于摄像头的实际后视镜，这对于需要挤进狭窄位置的运载工具来说可能是相当可靠的。虽然肯定有比这个概念车更窄的货车，但更小的数字后视镜意味着车辆的车身宽度几乎完全适合间隙 – 无需担心侧面悬挂的任何部件。这些镜子被集成到 Kayoibako 的超宽仪表板显示屏中，这至少给这个疯狂的屏幕带来了存在的理由。

另外，这张在白雪皑皑的冬季仙境中露营的图片看起来就像电子游戏的概念艺术。我就是为了这个而来的。Kayoibako 实际上代表了丰田的量产车意图吗？谁知道。该公司有着推出电动概念车的历史，但这些概念车永远不会成功，这很可能只是丰田概念部门的另一个狂热梦想。