海通国际证券公司分析师 Jeff Pu 日前声称，苹果计划最早在 2024 年底，在 iPhone 和 iPad 中加入生成式 AI 技术。

Jeff Pu 援引自己的供应链调查声称，苹果可能会在今明两年设立几百台 AI 服务器，以实现相关功能。

该分析师认为，苹果届时将提供云端和设备端两种 AI 组合形式，从而保证用户隐私性。不过 Jeff Pu 同时补充称，外界需要“一点耐心”等待苹果推出自家生成式 AI 服务，因为苹果公司还在考虑“如何以符合客户隐私承诺的方式使用和处理个人数据”。

如果按计划进行，苹果可能会从 iOS 18 和 iPadOS 18 开始推出生成式 AI 功能，但目前尚不清楚苹果将如何使用相关 AI 技术。

根据此前报道，外媒 The Information 声称苹果计划将生成式 AI 整合到 Siri 中，以类似 ChatGPT 的问答形式，让 Siri 执行复杂任务，这一功能最早将亮相于 iOS18 中。

而彭博社的 Mark Gurman 此前还曾表示，苹果内部正在测试一款名为“Apple GPT”的“类似 ChatGPT”的聊天机器人，但其同时声称，苹果公司尚未制定“部署生成式 AI”的明确策略。

AI ios 苹果