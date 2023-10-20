海通国际证券公司分析师 Jeff Pu 日前声称，苹果计划最早在 2024 年底，在 iPhone 和 iPad 中加入生成式 AI 技术。

Jeff Pu 援引自己的供应链调查声称，苹果可能会在今明两年设立几百台 AI 服务器，以实现相关功能。

该分析师认为，苹果届时将提供云端和设备端两种 AI 组合形式，从而保证用户隐私性。不过 Jeff Pu 同时补充称，外界需要“一点耐心”等待苹果推出自家生成式 AI 服务，因为苹果公司还在考虑“如何以符合客户隐私承诺的方式使用和处理个人数据”。

如果按计划进行，苹果可能会从 iOS 18 和 iPadOS 18 开始推出生成式 AI 功能，但目前尚不清楚苹果将如何使用相关 AI 技术。

根据此前报道，外媒 The Information 声称苹果计划将生成式 AI 整合到 Siri 中，以类似 ChatGPT 的问答形式，让 Siri 执行复杂任务，这一功能最早将亮相于 iOS18 中。

而彭博社的 Mark Gurman 此前还曾表示，苹果内部正在测试一款名为“Apple GPT”的“类似 ChatGPT”的聊天机器人，但其同时声称，苹果公司尚未制定“部署生成式 AI”的明确策略。