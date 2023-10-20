总部位于新加坡的人工智能公司Cosmos Innovation日前宣布，已经获得了1680万美元的A轮融资，使得其融资总额达到1970万美元。

据了解，本次融资由淡马锡旗下深科技领域早期投资平台Xora Innovation领投，Innovation Endeavors、Two Sigma Ventures、DeepMind CEO等参投。根据声明，这笔资金将用于推动Cosmos Innovation继续开发钙钛矿硅串联（PST）太阳能电池技术。

Cosmos Innovation成立于2020年，其两位创始人均拥有AI、半导体和太阳能技术领域的学术和专业背景，旨在通过AI技术开发最具成本效益的高效太阳能电池。而作为其研发的PST电池的特性，有研究指出，PST太阳能电池可以将其接收的30%以上的阳光转化为电能。相比之下，多数商用太阳能电池的转换效率都低于30%。

在公布本次融资的同时，Cosmos Innovation也宣布一同推出了利用AI技术帮助加快PST太阳能电池开发过程的平台Mobius——该平台可以发现材料、工艺和架构的组合，从而在低于传统方式的时间和成本中生产出最高效的太阳能电池。

此外，据Cosmos Innovation在其官网介绍，该平台是全球首个以及唯一一个致力于太阳能/半导体行业配方开发的人工智能优化平台。Cosmos Innovation也指出，Mobius已在包括太阳能、碳化硅、先进数据中心芯片、先进封装等多个领域得到了验证。