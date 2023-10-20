根据 data.ai 发布的 2023 年 9 月海外新应用下载榜，本期共有 16 款新游戏应用，6 款新非游戏应用下载量突破 100 万。榜单第一名分别是RPG游戏 Dragonheir: Silent Gods，以及VPN加速器 Smart VPN。以下为详细内容：

日韩IP游戏扎堆发行

海外新游戏下载榜Top10中，RPG游戏共占据 4 款，包括第 1 位的 Dragonheir: Silent Gods。这款由朝夕光年发行的欧美暗黑画风战棋策略类RPG手游，一经推出便霸榜美国 Google Play 角色扮演游戏下载榜多日。截至 2023 年 9 月 30 日，该游戏已在美国获得 330 万下载量。日韩发行商在本期集体发力，多款旗下 IP 手游扎堆上线，其中包括Netmarble的 Seven Knights Idle Adventure，SQUARE ENIX的 FINAL FANTASY VII EVER CRISIS（最终幻想7：永恒危机）以及光荣特库摩的 レスレリアーナのアトリエ ～忘れられた錬金術と極夜の解放者～（蕾丝莱利安娜的炼金工房）。

作为Netmarble最畅销的IP之一，七骑士系列手游已为发行商带来超 4100 万全球下载量以及突破 1 亿美元营收，这次 Seven Knights Idle Adventure 是发行商利用该IP在放置玩法上的又一次尝试，9 月期间该游戏全球累计下载量已接近 300 万。

最终幻想则是日本发行商SQUARE ENIX为人熟知的游戏IP，并在移动端已推出过不下10款相关游戏。截至 2023 年 9 月，该系列目前累计下载量最高的产品为 FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS（全球下载量约为 1800 万），本次发行的新游戏 FINAL FANTASY VII EVER CRISIS 下载量已突破 280 万。

此外，3 款超休闲游戏入围海外新游戏下载榜，分别为 Monster Transformer（超休闲模拟）、Brain Puzzle：Maid Story（超休闲解谜）和 Rainbow Survivor: Hide Yellow（超休闲动作）。

VPN产品层出不穷

本期海外发行的新应用为 9 款，且 6 款为VPN和加速器产品。以 Smart VPN 为例，印度、中东是其热门下载市场，其中印度在当月总下载量已超过 80 万次。其余新应用分布在娱乐（Prank Sound）、图片编辑（FaceMax Photo Editor）和清理工具（Antivirus-PhoneMaster）领域。

国内资讯

本期国内共有超 60 款新游上架 iOS App Store，其中 3 款下载量成功突破 100 万（统计仅包含iOS商店），分别是高能英雄、森之国度以及魔卡少女樱：回忆钥匙。高能英雄是腾讯继和平精英、使命召唤手游后发行的又一款射击类大作。这款游戏在玩法上更加侧重英雄个人机制与团队合作，并经历了长达 1 个月的测试。截至 9 月 31 日，该游戏已获得超 310 万下载量，并超越和平精英与香肠派对，成为当月下载量最高的同品类游戏。灵犀互娱于 2023 年 9 月 7 日正式上线MMORPG新游森之国度，凭借可爱的日式手绘画风，以及主打治愈社交的玩法，游戏上线首周便获得了 140 万下载。森之国度目前在国内MMORPG畅销榜中排名第 6 。由官方IP授权，青瓷游戏研发的魔卡少女樱：回忆钥匙是一款女性向模拟换装游戏。作为在国内大火过的动画IP，游戏在上线首月便吸引超 100 万玩家下载，有望能在日后成功搅动模拟手游市场。

新发行游戏下载量第 4 至 10 位分别为诛天剑侠、圣境之塔、光隙解语、弓箭传说、小飞箭来咯、山海镜花以及房间的秘密3。其中弓箭传说、山海镜花均为二次上线游戏，前者在关卡内容、建模品质上大大提升，后者则以《中国奇谭之鹅鹅鹅》联动作为序章，声势浩大，产品究竟能否涅槃重生让我们拭目以待。

应用方面， 13 款应用上架 iOS App Store。下载量前三的应用分别是浩瀚钱包（贷款服务）、证件照-亿学证件照&最美证件照（相片制作）和 NFC-日山读取&卡片复制（数据读取与传输）。