10月18日，在阿联酋举办的全球性科技展会GITEX Global上，小马智行与阿联酋阿布扎比投资局（Abu Dhabi Investment Office, ADIO）签订合作协议，宣布加入在马斯达尔城建设的阿布扎比智能驾驶汽车产业集群（SAVI）。

阿布扎比将SAVI打造为集海陆空为一体的多元化智能交通产业集群，旨在加速先进智慧交通工具的全面部署。SAVI大力团结产业各方的建设者，引入世界领先科技企业，打造成熟的产业链，并通过鼓励投融资、创新资助、简化监管服务，最终加快未来移动出行解决方案在阿联酋落地。

阿布扎比投资局局长Badr Al-Olama表示：“我们衷心欢迎小马智行加入阿布扎比智能驾驶汽车产业集群（SAVI），也希望为阿布扎比引入全球顶尖的自动驾驶汽车关键玩家。小马智行无疑是全球交通行业的创新颠覆者，双方的紧密合作为阿布扎比向全国推广并普及可持续的自动驾驶出行方式提供助力。”

作为阿布扎比智能驾驶产业集群的新成员，小马智行同时获准在阿布扎比亚斯岛开展自动驾驶道路测试。快速开展路测及里程积累也是小马智行等自动驾驶公司推行全球性技术布局提供发展基石。

小马智行首席财务官王皓俊表示：“此次与阿布扎比投资局牵手合作，我们非常期待能在阿联酋落地小马智行最新的自动驾驶技术和经验，共同促进阿联酋的出行产业发展，探索未来智能交通的前景。同时，阿布扎比智能驾驶汽车产业集群（SAVI）的成立将为自动驾驶发展搭建起良好的产业生态，我们乐见于此，也更加期待未来与阿布扎比的长远合作。”