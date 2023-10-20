西门子获得了迄今为止全球最大的 SICHARGE D 电动汽车 (EV) 快速充电器单笔订单之一。该订单包括 200 个电动汽车快速充电器和数字服务，由变压器和开关设备产品制造商 Astor Enerji 签订，旨在实现其在土耳其各地建设充电站的计划。

该公司计划在全国高速公路沿线和多家商场每隔200公里设置一个充电桩。到今年年底，计划至少有 150 个充电桩投入运营，其余充电桩将于 2024 年 2 月之前交付。

作为合同的一部分，西门子还将提供控制和监控配置后端软件，以确保优化运营。该软件将使 Astor Enerji 能够将云应用程序用于充电器管理系统，包括支付模块、会员选项和能源定价。这些站能够与云系统通信，并可以通过西门子软件进行远程监控和控制。99% 的小故障都可以在线解决。通过这种方式，可以最大程度地减少时间和成本因素（例如派遣服务团队到现场）。

土耳其电动汽车市场正在快速增长。目前的预测表明，到 2030 年，土耳其的充电站基础设施将增加 50% 左右，届时该国道路上行驶的电动汽车预计将达到 200 万辆。Astor Enerji 是一家总部位于安卡拉的专业制造中压开关产品和紧凑型变电站的企业。它是土耳其首批获得土耳其共和国能源市场监管机构（EPDK）（EMRI）颁发的“充电网络运营商许可证”的公司之一。

西门子直流 (DC) 大功率充电器 SICHARGE D 的额定功率高达 300kW，可将充电时间缩短至 15 至 25 分钟，并且操作非常直观。充电过程会自动适应联网车辆。充电容量可以完全用于单辆车，也可以根据需要分配给多辆车。动态功率分配可以轻松考虑车辆的单独功率需求，并确保优化充电时间。最多可同时为三辆车充电，配有 2 个直流快速充电插座和 1 个可选的交流插座。使用分配器，系统可扩展至最多 4 个快速充电插座。集成的24英寸可调节屏幕让用户能够在最方便的高度轻松操作SICHARGE D充电器。

今年早些时候，西门子凭借其高功率充电器 SICHARGE D 荣获 2023 年 iF 设计奖。该奖项由经过认证的非营利性 iF 设计基金会颁发，该基金会致力于推广设计及其社会意义，被认为是最具影响力的设计奖之一。世界著名的设计奖项——2023 年将有来自 56 个国家的近 11,000 个参赛作品。