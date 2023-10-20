北京智谱华章科技有限公司（简称“智谱 AI”）宣布今年已累计获得超 25 亿元人民币融资，参与方主要包括社保基金中关村自主创新基金（君联资本为基金管理人）、美团、蚂蚁、阿里、腾讯、小米、金山、顺为、Boss 直聘、好未来、红杉、高瓴等多家机构及包括君联资本在内的部分老股东。上述融资将用于基座大模型的进一步研发，更好地支撑行业生态，与合作伙伴一同高速发展。

公司官网显示，智谱 AI 致力于打造新一代认知智能通用模型，合作研发双语千亿级超大规模预训练模型 GLM-130B，并基于此打造 ChatGLM（chatglm.cn）。此外，智谱 AI 还推出了认知大模型平台 Bigmodel.ai，包括 CodeGeeX 和 CogView 等产品，提供智能 API 服务。

对于本次融资，顺为资本合伙人程天表示：“随着数字化和智能化时代的到来，生成式AI通用模型逐渐成为新一轮科技创新的焦点。模型之于现代科技产品，犹如核心技术的‘心脏’，承载着信息处理和智能决策的重要功能。我们相信，在 CEO 张鹏的带领下，智谱将持续引领国内 AI 技术的前沿发展，为我国的数字化转型和AI技术发展做出更大的贡献。”

君联资本总裁李家庆表示：“人工智能产业处于快速发展阶段，商业化场景正从实验室走向产业化生产，人工智能技术将实现从感知智能到认知智能的新突破，在科技情报、虚拟数字人等领域，基于认知智能搭建的行业通用平台市场空间巨大。目前智谱 AI 已具备构建我国人工智能应用通用基础设施的实力，未来有望通过推动人工智能技术的变革，为大量行业的开发者赋能，形成智能应用生态。”