起亚在电动汽车日上推出了三款全新中小型电动车型，重申了其引领和加速“电动汽车革命”的雄心勃勃的全球战略。该品牌提出了“全民电动汽车”的愿景以及大幅、快速扩展其电动汽车车型阵容的战略。随着EV6和EV9的推出，该公司成功确立了自己的电动汽车品牌地位，并展示了其目前如何进一步扩大其车型阵容，推出三款新的中小型电动车型，为更多人提供更多选择，获得电动汽车。

此次发布会重点推出了面向千禧一代家庭的紧凑型电动SUV EV5，并推出了两款概念车型。起亚概念 EV3 旨在将起亚 EV9 的优势融入到紧凑型 SUV 中，而起亚概念 EV4 则以引人注目的设计重新诠释了电动轿车。除了揭晓产品阵容外，此次活动还展示了起亚的电动汽车战略，旨在提高客户的便利性、可靠性，并解决包括充电基础设施在内的常见问题。该品牌还公布了改善各种客户体验产品的计划。这包括将不同的功能简化为用户友好的智能手机应用程序，在物理位置引入新服务，以及为客户提供车载人工智能（AI）服务。

在发布的产品和举措的推动下，该品牌的目标是到 2026 年实现 100 万辆电动汽车的年销售目标，到 2030 年将其增至 160 万辆。

起亚的电动汽车战略：扩大电动汽车产品线和充电基础设施，让客户更容易使用电动汽车

起亚宣布计划开发价格从 30,000 美元到 80,000 美元的广泛电动汽车系列，其中包括 EV6 和 EV9 等现有车型，以及为流行的 B 级和 C 级细分市场量身定制的未来产品。该品牌的目标是推出 EV5、EV4 和 EV3 等小型电动汽车，价格从 35,000 美元到 50,000 美元不等，以加速电动汽车的广泛采用。

在电动汽车普及率较慢的新兴市场，首发将重点关注EV6和EV9，后续将发布EV5、EV4和EV3等战略车型。这种方法旨在使产品多样化并满足不同客户的喜好。

该品牌正在努力建立可靠的电动汽车生产和电池供应系统，目标是到 2025 年将其全球电动汽车生产设施扩大到总共 8 个。这些设施将涵盖研究、开发、生产和供应，韩国将提供服务作为中心枢纽。在欧洲，将重点生产中小型电动汽车，而在中国，重点将生产中大型电动汽车。专为新兴市场量身定制的战略设计电动汽车车型将在印度生产。起亚还计划在北美推出多种电动汽车车型，以响应通货膨胀减少法案（IRA）。此外，该品牌还积极建立电池合资企业，以确保与全球电动汽车生产网络同步的稳定的全球电池供应体系。

起亚EV车型阵容：迅速扩大的全系列车型，满足多样化的客户需求

通过扩大电动汽车车型对不断扩大的客户群体的吸引力和民主化，每种电动汽车车型在加速电动汽车转型方面发挥着关键的战略作用。

虽然每个型号都是为了满足特定和多样化的客户需求而独特创建的，但它们具有共同的元素，例如该品牌的尖端电动平台技术、创新的“Opposites United”设计理念以及该品牌的可持续颜色、材料和饰面（CMF） ） 战略。后者需要通过行动大规模融入可持续发展，例如在每个模型的建造中使用十种必备的可持续物品，包括生物塑料、生物油漆和回收的 PET 或渔网地毯。

起亚 EV5 SUV ：

旨在满足千禧一代家庭的需求和愿望

起亚 EV5 是其产品线中的第三款专用纯电动汽车，基于该品牌的专用电动汽车平台 E-GMP 构建。它开创了电动汽车和独特 SUV 设计的新时代。它的外形由该品牌独特的设计理念“Opposites United”塑造而成，将卓越的多功能性和卓越的舒适性与先进的技术、动态性能和领先的安全性相结合，打造出和谐平衡的车辆。

EV5 的内饰完全重新设计了车辆的内部空间。它从最近推出的大型 EV9 SUV 中汲取了更多灵感，提供了宽敞的内部空间，在概念和执行上比传统汽车驾驶室更接近家庭休息室。

起亚概念 EV3：

以紧凑的形式提供旗舰SUV的技术、实用性和设计

Concept EV3 代表了该品牌对紧凑型电动 CUV 的愿景，轻松地将实用性与纯粹的驾驶乐趣融为一体。它以紧凑且易于使用的形式为用户提供了起亚旗舰 SUV EV9 的技术、实用性和设计。虽然这些品质对某些人来说似乎不相容，但通过融合看似对比的来源来提供创造性、突破性的设计解决方案是起亚“相反联合”设计理念的核心。就 Concept EV3 而言，起亚的设计师从设计理念的“Joy for Reason”支柱中汲取了高度灵感。

起亚概念 EV4：

重新定义电动轿车的本质

EV4 概念车代表了“对立统一”设计理念中“进步的力量”支柱的纯粹性。“进步的力量”重点关注起亚最近以设计为主导的转型时代所发展的技能、专业知识和创造力。这种方法推动了创新产品的创造，超越了个体车辆设计新标准的建立，从而重新定义了整个行业。Concept EV4 就是这种情况。

它的四门格式可能表明它应该被归类为轿车。然而，该车型强劲有力的线条不仅代表了另一款轿车，而且代表了一种全新类型的电动轿车，是创新的象征。

受到“进步的力量”的启发，并通过自信的几何对角字符线和丰富而技术性的表面的和谐融合来体现，Concept EV4 代表了一种新的价值、方法、客户体验和类型。令人回味的时尚低鼻、修长动感的长尾轮廓以及技术性的车顶扰流板等各方面都让人想起跑车和赛车，证实了 Concept EV4 作为全新电动轿车的地位。

激进的面部印象与 EV4 概念车先进的科技轮廓相得益彰。该车型拥有宽大、威严的姿态，头灯垂直位于引擎盖和前保险杠的最外边缘，进一步象征着该品牌突破界限和加速电动汽车革命的决心。

扩大充电基础设施

为了帮助解决可靠和可用的充电基础设施的持续挑战，该品牌正在积极扩展全球充电网络。在北美，起亚宣布决定从 2024 年第四季度开始为其电动汽车采用北美充电标准 (NACS)。此举将使起亚客户能够使用约 12,000 个特斯拉超级充电站。

作为六家 OEM 集团联盟的一部分，起亚正致力于到 2030 年在北美建造 30,000 个快速充电站，以解决充电无障碍问题。在欧洲，它与四个 OEM 集团合作创建了 IONITY，在主要高速公路沿线安装了 2,800 个快速充电站。目标是到 2025 年总共拥有 7,000 个运营站，为该品牌的电动车车主提供高效的充电选择。

起亚的新电动车体验：将客户旅程提升到一个新的水平

为了加速电动汽车革命并为所有客户提供多样化和全面的产品，该品牌将利用客户旅程的各个方面，从而确保电动汽车的采用尽可能方便、轻松。该策略涉及优化从预购买到拥有体验的每个客户接触点。计划于 2024 年上半年发布“起亚 App”，旨在为客户提供从车辆研究、试驾到合同敲定的全面、无忧体验。

该应用程序将包括一个人工智能聊天机器人，可以帮助客户解决问题并提供快速答复。它还将提供与保险产品相关的保费折扣。该应用程序的突出功能是“电子路线”功能，该功能使用车辆当前的电池状态来建议最佳路线，并考虑充电站。该应用程序的主屏幕将显示基于位置的信息，例如附近的餐馆，以改善用户体验。客户可以使用应用程序中的“Handle Layer”功能在主屏幕上方便地管理充电端口并监控实时充电状态。

起亚还致力于通过韩国的“数字城市商店”和“电动汽车不插电地面”以及位于韩国境外的“城市商店”等现有努力，增强线下客户体验，以突出电动汽车车型的优势。未来计划在美国、欧洲、中国和印度建立电动汽车专卖店。

利用虚拟现实 (VR) 和混合现实 (MR) 技术，目标是提供身临其境的体验，激励客户更深入地参与产品。还将重点提高电动汽车领域全球销售代表的客户服务能力，并引入针对特定区域的产品专家，实现符合每个区域独特特征的个性化咨询和试驾。

起亚将采用生成式人工智能技术来彻底改变车内体验，包括与顶级生成式人工智能模型提供商合作推出创新服务。这将使客户只需与生成式人工智能助手进行对话即可获得广泛的服务，例如日程管理、电动汽车路线优化、旅行计划、娱乐和紧急支持。生成式人工智能技术将在 2024 年 EV3 车型中首次亮相，随后集成到 EV4 和 EV5 中，并通过无线更新不断增强。