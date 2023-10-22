通用汽车、本田和通用汽车旗下自动驾驶子公司Cruise已同意在日本设立一家无人驾驶叫车合资企业，该合资企业将于 2026 年初开始无人驾驶出行。这三家公司计划于 2024 年上半年成立合资公司。该公司将使用Cruise Origin自动驾驶汽车在日本最大的城市东京提供乘车服务。

该服务将从数十个邮轮始发地开始，然后扩展到拥有 500 个邮轮始发地的船队。这三家公司计划随后将服务扩展至东京市中心以外的地区。

“通用汽车一直致力于定义交通运输的未来，今天比以往任何时候都更是如此，”通用汽车董事长兼首席执行官玛丽·巴拉 (Mary Barra) 表示。“自动驾驶汽车的好处——从安全性到可访问性——意义深远，不容忽视，通过与 Cruise 和本田的重要合作，我们正在利用我们在尖端软件和硬件方面的专业知识来推动创新，帮助世界各地更多的人到达他们需要去的地方。”

通过这项新服务，通用汽车、Cruise和本田联合开发的专为无人驾驶服务而打造的Cruise Origin将在指定地点接载乘客并将他们送至目的地，完全通过自动驾驶。客户将使用智能手机上的专用应用程序来完成从叫车到付款的整个流程。

Cruise Origin 是一款没有驾驶员座椅或方向盘的自动驾驶车辆。它拥有宽敞的座舱空间，可以像私人拥有的车辆一样私密，并允许 6 人同时面对面乘坐。这项无人驾驶乘车服务将为日本提供一种全新的移动体验。瞄准并瞄准广泛的客户，包括商务人士、家庭、游客等。

通过这项无人驾驶乘车服务，三家公司将努力提供新的出行价值，同时帮助解决日本面临的社会问题，例如出租车和公交车司机短缺。

本田和新合资公司将继续加强与各利益相关者的协调与合作，包括当地市政府和交通服务提供商。

Cruise Origin 计划在 2023 年日本移动展的本田展台首次在日本展出。