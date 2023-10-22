电动房车初创公司 Grounded 推出了 G2——世界上第一辆续航 250 英里的全电动太阳能房车。今年早些时候发布的 Grounded G1 由于续航里程为 100 英里，因此使用案例数量有限，而 G2 的续航里程为 250 英里，使其成为首款可行的电动房车。

G2 基于BrightDrop Zevo 600平台构建，提供 615 平方英尺的居住空间，并承诺触觉舒适、即时加速和轻松控制。这款全轮驱动 (AWD) 车辆满载一次充电可行驶超过 250 英里。

除了 165 kWh 的汽车电池外，Grounded 在车内还额外增加了 10 kWh 的家用电池，可以通过汽车电池以及 640 瓦的屋顶太阳能充电。G2 还包括 Starlink，可让您随时随地高速上网，以及后部供暖和制冷、充足的存储空间、室内淋浴和湿浴选项、热水和电磁炉。

每辆 G2 还附带 BrightDrop 提供的 8 年或 100,000 英里（以先到者为准）的车辆平台保修，以及 Grounded 的内部保修，涵盖一年内因产品缺陷而损坏的任何产品的更换。

先进的安全功能，如前行人制动、前后停车辅助以及车道保持辅助，可保护 G2 驾驶员和车辆周围的人员。

BrightDrop 还在全国范围内提供不断增长的服务中心网络，BrightDrop 可以在全国数千个目的地电动汽车充电器上充电，包括福特充电网络、Electrify America 网络和其他带有 CCS 连接器的公共电动汽车充电器。随着特斯拉向其他采用 CCS 的 OEM 车辆开放其超级充电网络，该车辆将来可能最终能够在更多特斯拉超级充电地点充电

Grounded+ 应用程序将公司的专有软件连接到所有使用的电子设备，使房车用户能够查看自己的能源使用模式和优化可能性，远程打开和关闭设备，查看实时电池和水位，并诊断潜在问题。G2 内饰采用基于网格的模块化系统，客户可以通过从模块库中进行选择并选择每个模块的位置来设计车辆布局。客户支付押金后，Grounded 团队成员将联系安排设计通话，然后继续进行客户的构建。

这些模块连接到车内裸露的安装导轨上，以实现最大的灵活性。这使得客户可以根据使用案例、生活变化和一般重新装修需求自行添加和删除模块。客户还可以利用这些导轨来安装附加附件，这些附件可以是接地的，也可以是客户自己提供的。

G2 的内饰现代、耐用、迷人，设计时充分考虑了可持续性和舒适性。KoskiDecor Eco 透明（Koskisen 的装饰胶合板系列）的使用增加了视觉吸引力、功能和额外的定制选项，有 11 种可能的内饰颜色可供选择。KoskiDecor 由芬兰波罗的海桦木制成，每面都有一层彩色半透明三聚氰胺涂层。该涂层突出了胶合板的天然纹理，并通过透明三聚氰胺薄膜防止磨损和划痕。

所有建筑材料均符合 M1 排放分类，确保产品真正清洁。

“为了设计内饰，我们从当代北欧户外装备中汲取灵感，”夏皮罗说。“可选组件包括一张宽敞的大床、最多可容纳 7 人的座位、一张用于工作或用餐的大型拉出桌，以及一个为喜欢冒险的厨师准备的设备齐全的厨房。”

Grounded 的在线店面将在推出后 6 个月内提供额外的模块供购买。

铝因其无限的可回收性而被称为绿色金属，也被用于建造模块化的内部结构。