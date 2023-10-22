日本汽车制造商本田和五十铃将在2023 年日本移动展的五十铃集团展位上展示 Giga Fuel Cell，这是两家公司目前正在共同开发的一款燃料电池驱动的重型卡车。这将是千兆燃料电池首次向公众展示。

五十铃和本田认为，FC技术利用氢作为燃料，不排放二氧化碳，将有效实现重型卡车的碳中和，从而实现高效运输（具有长途行驶、大型车辆的能力）。负载能力，快速加油）。两家公司目前计划在本财年结束前（截至2024年3月31日）开始在公共道路上进行原型车型的示范测试，并充分利用技术、经验和技术，于2027年将量产车型推向市场。通过联合研究获得的知识。

日本移动展上展出的Giga Fuel Cell车型采用了Lowdeck 8×4刚性卡车配置，这是城际运输卡车的典型配置。其续航里程超过 800 公里/500 英里（五十铃验证模式），使 Giga 燃料电池成为真正实用的零排放重型卡车。此外，Giga Fuel Cell还具备外部电力输出功能，可发挥FC车辆特有的大能量容量，以氢为燃料，根据需要充当“移动电站”，例如在灾难发生的时候。

为了计划于 2027 年向市场推出燃料电池动力重型卡车，两家公司将继续在产品开发方面取得进展，以满足重型卡车所需的性能和条件并满足客户的需求。