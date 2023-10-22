科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.10.16-2023.10.22）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

对东南亚来说，尽管ESG在其经济发展中的需求相对没有欧美成熟市场那样迫切，现阶段，它却并不是一个遥远的词语。

其中，在绿色发展方面，有报告指出，东南亚一次能源（来自于自然界的非人工转换的能源）供应总量的85%来自于不可再生能源，并且到2040年，该地区的二氧化碳排放量预计最高将增加2400吨。此外，有观点补充道，该地区收入水平提高导致的物质足迹和消费增加以及不可持续的消费模式导致温室气体排放量大幅增加进一步加剧了该地区的气候紧急情况。

在这样的背景下，尽管东南亚国家在《巴黎协定》中纷纷表明将通过行动举措在2050至2065年间实现净零排放，联合国在去年的一份报告中表示，2030年之前，在17个可持续发展目标中的，该地区连其中任意一项都无法实现。

而从更具体的方面来看，调查显示，就东南亚地区而言，拥有环境供应链政策企业比例较高的国家只有只有马来西亚（68.8%）、泰国（66%）和新加坡（58.6%）， 越南和印尼只有不到40%的企业制定了环境供应链政策。另一方面，虽然东南亚各国政府、企业和投资者都在努力加强其气候承诺，但这仍难以让东南亚实现其“绿色”目标——到2030年，实现减排目标将需要超1.5万亿美元的累计投资，而该地区2022年绿色资本流动仅为52亿美元。

此外，在ESG报告层面，尽管越来越多的东南亚企业正在发布其ESG报告（印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国已经要求上市公司进行ESG披露，而文莱、柬埔寨、老挝、缅甸和越南的报告仍然是自愿的），有人士指出，这些企业更注重的是满足披露要求，而不是彻底思考ESG对自身企业意味着什么···

当然，从现实的角度上来看，当前，基于在绿色政策方针和能源转型推动举措（尤其是新能源产业）的决心，不难发现东南亚也在这条挑战重重的道路上努力奋起直追。不过，作为一个“旨在未来”的长期理念，东南亚的ESG之路却也仍需要足够长的时间让人拭目以待。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

VinFast将积极进军东南亚市场，计划筹集更多资金：越南新能源车企VinFast首席执行官 Le Thi Thu Thuy日前表示，该公司计划从印尼开始，积极进军东南亚市场，并预计最终将筹集“大量资金”来推动其全球扩张计划。同时，她也在采访中指出，预计VinFast今年将实现4.5万至5万辆汽车的销售目标。她讲到，东南亚市场有很大的潜力，因为各国政府都在希望通过积极的目标来促进电动汽车的采用。

Foodpanda因涉嫌泄露与Grab交易谈判细节换掉其CEO：据外媒报道，日前，Delivery Hero旗下专注于亚洲外卖业务的品牌Foodpanda日前宣布，将任命公司高管John Fang担任其新任CEO，而其原有CEO Jakob Angele已于10月16日离职。有消息指出，Angele因泄露Grab收购 Foodpanda的东南亚业务的机密谈判细节而被迫离开。据悉，上月底时，Delivery Hero对外表示正在就出售Foodpanda在东南亚的业务进行谈判。当时，有传言指出，Grab或将支付超10亿欧元的金额来收购该出售业务。

东南亚和印度将会成为亚太地区最具利润增长潜力的奢侈品美妆市场：全球咨询公司科尔尼(Kearney)和亚太地区全渠道品牌建设公司LUXASIA，最近发布了一份名为《Unlocking hyper-growth in Asia’s luxury beauty landscape》（释放亚洲奢侈品美妆领域高速增长潜力）的白皮书，强调了奢侈品品牌在亚洲的机遇、挑战和解决方案。这份报告表示，东南亚(SEA)和印度将会迎来奢侈品美妆领域的下一轮“淘金热”，到2026年其市场潜力将会达到76亿美元，2021年至2031年期间的年均复合增长率(CAGR)预计为11%。这样的强劲增长预计将会持续下去，市场规模将会在10年内增长近两倍。

“新需求”回归下，东南亚消费者信心有望反弹：报告指出，在接受调查的东南亚消费者中，39%的受访者表示其在过去一年的平均支出有所减少，而这主要是出于对经济稳定性的担忧 (63%占比）和生活成本（58%）方面的考虑——其中，酒精和电子产品支出下降幅度最大，食品、个护和健康类别则保持弹性。

值得一提的是，报告表示，尽管东南亚消费者的支出有所减少，但他们也在重新调整自身需求和优先顺序。例如，被消费者们此前所认为的奢侈消费——每周外出就餐、品牌服装和新奇物品等已经开始成为这些消费者的“新需求”。

近七成东南亚中小企业的启动资金来自于身边支持：据Funding Societies此前发布的一份报告显示，在东南亚，近70%的中小型企业是通过个人储蓄和亲朋好友的资金作为其创业的种子资金。报告称，来自传统银行渠道的资金占23%，其余的7%则转向金融科技公司等其他渠道。

长安汽车计划投资近18亿元在泰国建设新能源汽车工厂：据悉，本周二，在“一带一路”企业家大会上，长安汽车与泰国投资促进委员会现场签约，计划在泰国投资88亿泰铢（约合人民币17.7亿元）建设新能源汽车生产工厂。据了解，该工厂位于泰国罗勇府伟华东海岸工业园4区，占地面积约600亩，一期设计产能可达10万辆。

隆基绿能的马来西亚光伏组件厂正式投产：10月17日，隆基绿能宣布，其双文丹组件工厂一期正式投产。该项目位于马来西亚西海岸的雪兰莪州双文丹市，是隆基绿能在马来西亚布局的太阳能生产制造基地的一部分。据悉，该占地140英亩的组件工厂项目是隆基绿能在西马来西亚的首个制造基地，分两期建设，全部建成后组件产能可达8.8GW（首期为2.8GW，第二期为6GW）。隆基绿能在声明中指出，其双文丹组件厂的正式投产标志着隆基绿能在马来西亚实现光伏全产业链闭环，并且也是隆基绿能国际化布局的重要里程碑。

马来西亚发布针对中小型供应链企业的简化ESG披露指南：据悉，马来西亚证券事务监察委员会（SC，该国证券监管机构）旗下附属单位马来西亚资本市场监管局（Capital Markets Malaysia，CMM）于本周内推出了简化ESG披露指南（SEDG），使该国成为全球首个为全球供应链领域中的中小企业提供一套简化和标准化的ESG披露指南的国家。

CMM在一份声明中指出，SEDG整合并简化了许多复杂的全球/本地ESG相关框架，以改善中小企业对ESG数据和信息的可用性。此外，CMM表示，在制定该指南的过程中，该机构与多个利益相关者群体（包括大型跨国公司和上市公司、中小企业以及监管和政策利益相关者）进行了公开和市场咨询，以更好地了解这些中小企业在披露方面所面临的挑战、需求和期望。

据悉，SEDG包括35项优先披露——这些信息与本地和全球可持续发展准则相一致，使中小企业能够响应多个利益相关者（包括但不限于客户、投资者、银行和监管机构）的披露要求。

投融资

越南机械假肢初创公司Vulcan Augmetics获得种子轮融资：Vulcan Augmetics成立于2018年，是一家生物识别传感器和可定制模块化机器假肢开发商，致力于生产价格实惠且适应性强的假肢。Vulcan Augmetics称，其使命是提供价格实惠且高性能的传感器技术，将假肢过程数字化，让发展中国家中的截肢者也能够使用假肢，从而使其找到工作并重新获得独立。

作为Vulcan Augmetics的成立背景，由于工业事故、慢性病以及战争遗留下来的未爆炸弹药/地雷的原因，在越南和世界各地，每年都有数千人成为截肢者。而从更具体的方面来看，有数据指出，全球范围内预计有5700万截肢者，其中越南超过50万人。

健康科技公司Mesh Bio获得新融资：Mesh Bio于2018年创立，致力于解决因人口老龄化而导致的日益严重的全球代谢性疾病临床负担以及护理服务方面的挑战。具体而言，据介绍，Mesh Bio能够为心血管疾病等慢性疾病的管理开发临床决策支持分析和自动化解决方案，其名为DARA的健康智能平台可以为医护人员提供包括健康史、实验室测试和医学图像等在内的实时、多维的患者数据，并且也能提供预测分析功能，以识别有慢性病风险的患者，使其及早得到诊断和治疗。

PST太阳能电池研发公司Cosmos Innovation获得1680万美元融资：Cosmos Innovation成立于2020年，其两位创始人均拥有AI、半导体和太阳能技术领域的学术和专业背景，旨在通过AI技术开发最具成本效益的高效太阳能电池。而作为其研发的PST电池的特性，有研究指出，PST太阳能电池可以将其接收的30%以上的阳光转化为电能。相比之下，多数商用太阳能电池的转换效率都低于30%。

观点&观察

出海政策：海关推动RCEP政策红利助企业增长：海关总署9月15日发布的数据显示，截至2023年8月31日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）在中国的表现令人瞩目。RCEP项下享惠进口货值已达1213亿元，减让税款高达30.4亿元。主要享惠进口商品包括钢铁、塑料及其制品、有机化学品、机械器具及其零件等；享惠出口货值已达4195亿元，主要涵盖服装及衣着附件、塑料及其制品、皮革制品等领域。今年以来，RCEP项下的享惠进出口货值已分别达到560亿元和1817亿元，同比增长率分别达到53.6%和20.2%。

活动

CHINABANG Awards 中国出海新势力榜单提名启动！发现中国科技出海力量！：自2011年创办以来，CHINABANG Awards一直致力于发现和培养中国创新力量，十余年间，我们见证了一大批创新企业从萌芽到壮大：滴滴、陌陌、DJI、出门问问、饿了么、微信、小红书等，这些名字已经成为中国创新发展历程中程碑式的代表；同时，我们也发掘了无数的创新个人，他们中的绝大多数已经成长为行业备受瞩目的标杆。

延续传统，精益求新，CHINABANG Awards 2023评选活动正式启动。继2011年发起后，榜单历经十余年的沉淀和升华，以及评选体系的持续升级，今年，我们再次突破，设立CHINABANG Awards 中国出海新势力榜单！榜单致力于发掘中国优秀出海创新团队，搜寻最具潜力、最具价值的出海项目，力求打造业内最开放、最具公信力的年度出海榜单。